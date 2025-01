02.01.2025 21:33 536 Explosion vor Trump-Hotel: Bevor der Tesla in die Luft flog, gab sich der Attentäter einen Kopfschuss!

Beim Attentäter, der sich vor dem Trump-Hotel in Las Vegas in einem Cybertruck in die Luft gesprengt hatte, haben Ermittler eine Kopfschusswunde festgestellt.

Von Lena Klimkeit Las Vegas - Im Fall des explodierten Elektrowagens vor dem Trump-Hotel in Las Vegas gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Person in dem Auto vor der Detonation in den Kopf geschossen hat. Ermittler untersuchen einen Tesla Cybertruck, der in der Nähe des Eingangs zum Trump Tower explodierte. © Mikael Ona/ZUMA Press Wire/dpa Das sagte Sheriff Kevin McMahill von der Polizei in Las Vegas bei einer Pressekonferenz. Die Person habe eine Kopfschusswunde gehabt, eine Pistole sei im Fußraum des Autos gefunden worden. Die Identifizierung der Person sei schwierig, weil sie bis zur Unkenntlichkeit verbrannt sei. Es gebe aber zahlreiche Hinweise, dass es sich um Matthew Alan L. handele - einen US-Soldaten, der auch in Deutschland gedient habe, sagte McMahill. Eine endgültige Bestätigung, dass es sich bei ihm wirklich um den Insassen des Autos handele, könne es aber erst nach einem DNA-Test geben. USA Mordversuch an U-Bahn-Station: Mann wird vor einfahrenden Zug geschubst! Mehrere US-Medien hatten zuvor unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, dass es sich bei dem Toten in dem Wagen um L. handele und dieser das Auto auch gemietet habe. Daraufhin veröffentlichte die US Army Informationen zu dem Mann, ohne jedoch Bezug zu Las Vegas zu nehmen. Demnach war L. Mitglied in der Spezialeinheit Green Berets und hatte zum Zeitpunkt seines Todes Urlaub. Attentäter war Soldat? Seine Vorgehensweise wirft Fragen auf Kevin McMahill, Sheriff von Clark County. © Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal/AP/dpa Sheriff McMahill sagte, der 37 Jahre alte L. habe die meiste Zeit auf dem Stützpunkt Fort Carson im US-Bundesstaat Colorado sowie in Deutschland verbracht. Er sei im Rahmen eines genehmigten Urlaubs aus Deutschland zurückgekehrt, fügte er hinzu. L. komme ursprünglich aus Colorado Springs. Zur Spezialeinheit Green Berets heißt es auf der Internetseite der US Army, die dazugehörigen Elitesoldaten seien auf Guerilla-Kriegsführung und unkonventionelle Taktiken in Auslandseinsätzen spezialisiert. USA Tragödie zu Weihnachten: 3-Jährige von Familienhunden getötet Einer der Ermittler in dem Fall sagte allerdings, das "Niveau" bei der Vorgehensweise mit den explosiven Materialien sei "nicht das, was wir von einer Person mit dieser Art von militärischer Erfahrung erwarten würden".

Titelfoto: Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal/AP/dpa