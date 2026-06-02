Familiendrama in Iowa: Sieben Tote in beschaulicher Kleinstadt

Muscatine (Iowa) - Ein unfassbares Familiendrama hat das Leben in einer idyllischen Kleinstadt auf den Kopf gestellt. Ein 52-jähriger Mann löschte nach einem häuslichen Streit mutmaßlich fast seine gesamte Verwandtschaft aus, bevor sich der Täter vor den Augen der Polizei selbst richtete.

Die Trauer und das Entsetzen in der eng verbundenen Gemeinde sind riesig, an den Schulen wurden sofort Seelsorger bereitgestellt. (Symbolbild) © 123rf / vitorpolistchuk

Es ist kurz nach Montagmittag in der beschaulichen 23.500-Einwohner-Stadt Muscatine am Mississippi-River, als plötzliche Schüsse die Ruhe zerreißen.

Als die Beamten an einem Wohnhaus in der Park Avenue eintreffen, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens: Sie finden vier Menschen mit schweren Schusswunden, für die jede Hilfe zu spät kommt.

In einem weiteren Wohnhaus entdecken Ermittler die Leiche eines Mannes, kurz darauf stürmen sie eine lokale Metallwerkstatt und finden dort ein sechstes Opfer. Unter den Toten befinden sich zwei Schüler und zwei Angestellte des örtlichen Schulbezirks. Sie alle waren offenbar mit dem Schützen verwandt.