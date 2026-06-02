02.06.2026 15:42 Die Puppe, die Bill Gates zum netten Milliardär von nebenan machen sollte

Microsoft-Gründer Bill Gates soll eine Puppe zum Outfit-Testen besessen haben. Dadurch sollte er wie der nette Nachbar von nebenan aussehen.

Von Benjamin Schön

Redmond (Washington/USA) - Wer glaubt, Milliardäre würden morgens einfach in den Kleiderschrank greifen, kennt Bill Gates (70) nicht. Für den Microsoft-Gründer soll es sogar eine eigens angefertigte Doppelgänger-Puppe gegeben haben, an der Mitarbeiter seine Outfits testeten. Das Ziel: Aus dem mächtigsten Tech-Milliardär der Welt sollte der freundliche Nachbar von nebenan werden.

Jahrelang waren die Outfits von Bill Gates (70) getestet worden, bevor er sie anzog. © picture alliance/dpa | Jörg Carstensen Hinter den Kulissen soll Gates' Team jahrelang akribisch an seinem Erscheinungsbild gearbeitet haben. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf aktuelle und ehemalige Mitarbeiter berichtet, lagerten in einem separaten Gebäude zahlreiche Pullover, Hemden, Hosen und sogar Ersatzbrillen des Microsoft-Mitgründers. Jede Woche wurden daraus mehrere Outfit-Kombinationen zusammengestellt und zunächst an einer maßgefertigten Puppe getestet, die exakt Gates Körpermaßen entsprochen haben soll.

Die Kleidungsstücke waren dabei offenbar kein Zufall. Statt auffälliger Designer-Mode setzte das Team auf neutrale Farben, schlichte V-Ausschnitt- und Rundhalspullover sowie klassische Hemden. Das gewünschte Vorbild soll niemand Geringeres als der legendäre US-Kinderfernsehmoderator Mister Rogers gewesen sein - ein Mann, der in Amerika bis heute als Inbegriff von Freundlichkeit, Ruhe und Vertrauen gilt.

Fred Rogers erlangte große Berühmtheit als Moderator der Vorschulfernsehserie "Mister Rogers' Neighborhood". © JASON MERRITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Gates gehörte zu den beliebtesten Persönlichkeiten der USA