Hochschwangere (†17) in Kopf geschossen: Polizei stellt Verdächtigen in Schlucht

San Diego (USA) - Todes-Drama in Kalifornien ! In San Diego wurde eine hochschwangere 17-Jährige durch Schüsse tödlich verwundet. Derzeit kämpfen Ärzte um das Leben ihres Babys.

Die Polizei wurde zunächst wegen einer Schießerei alarmiert. (Symbolbild) © Carlos A. Moreno / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In der Nacht zu Samstag ereignete sich gegen 1 Uhr das Unglück. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, war es bereits zu spät. Die 17-Jährige wurde durch die Kugeln am Kopf getroffen.

Zum Zeitpunkt ihres Todes war die Teenagerin gerade mit ihrer Familie im Urlaub, heißt es in einem Bericht der "New York Post".

Die Ermittler teilten der Zeitung mit, dass das Mädchen sich zu diesem Zeitpunkt in der 32. Schwangerschaftswoche befand. Ihr Körper wurde deshalb sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo Ärzte mithilfe eines Kaiserschnitts das ungeborene Baby auf die Welt brachten.

Seitdem befindet sich das Neugeborene in einem kritischen Zustand.