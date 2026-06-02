Hochschwangere (†17) in Kopf geschossen: Polizei stellt Verdächtigen in Schlucht
San Diego (USA) - Todes-Drama in Kalifornien! In San Diego wurde eine hochschwangere 17-Jährige durch Schüsse tödlich verwundet. Derzeit kämpfen Ärzte um das Leben ihres Babys.
In der Nacht zu Samstag ereignete sich gegen 1 Uhr das Unglück. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, war es bereits zu spät. Die 17-Jährige wurde durch die Kugeln am Kopf getroffen.
Zum Zeitpunkt ihres Todes war die Teenagerin gerade mit ihrer Familie im Urlaub, heißt es in einem Bericht der "New York Post".
Die Ermittler teilten der Zeitung mit, dass das Mädchen sich zu diesem Zeitpunkt in der 32. Schwangerschaftswoche befand. Ihr Körper wurde deshalb sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo Ärzte mithilfe eines Kaiserschnitts das ungeborene Baby auf die Welt brachten.
Seitdem befindet sich das Neugeborene in einem kritischen Zustand.
Freund versteckt sich mit Waffe in Canyon
Erste Ermittlungen ergaben, dass der 19-jährige Trevon Williams der Familie der 17-Jährigen aus Arizona hinterhergereist ist und sich kurz vor den tödlichen Schüssen mit der Teenagerin vor der Ferienwohnung, in der die Familie übernachtete, getroffen hatte.
Dort soll er seine schwangere Freundin erschossen haben und anschließend in eine nahe gelegene Schlucht geflohen sein. Gegen 3 Uhr konnte er von den Beamten gefunden und verhaftet werden. In seinem Besitz fanden die Polizisten auch eine halbautomatische Handfeuerwaffe.
Williams befindet sich seitdem in einem Gefängnis in San Diego und wird des Mordes beschuldigt.
Ein genaues Tatmotiv sei bisher noch nicht eindeutig geklärt.
Titelfoto: Carlos A. Moreno / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP