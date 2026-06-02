Hochschwangere (†17) in Kopf geschossen: Polizei stellt Verdächtigen in Schlucht

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Nahe der US-amerikanischen Provinz San Diego wurde eine schwangere 17-Jährige tödlich verwundet vorgefunden. Die Ärzte kämpfen um das Leben ihres Kindes.

Von Nick-Fabrice Vetter

San Diego (USA) - Todes-Drama in Kalifornien! In San Diego wurde eine hochschwangere 17-Jährige durch Schüsse tödlich verwundet. Derzeit kämpfen Ärzte um das Leben ihres Babys.

Die Polizei wurde zunächst wegen einer Schießerei alarmiert. (Symbolbild)
Die Polizei wurde zunächst wegen einer Schießerei alarmiert. (Symbolbild)  © Carlos A. Moreno / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In der Nacht zu Samstag ereignete sich gegen 1 Uhr das Unglück. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, war es bereits zu spät. Die 17-Jährige wurde durch die Kugeln am Kopf getroffen.

Zum Zeitpunkt ihres Todes war die Teenagerin gerade mit ihrer Familie im Urlaub, heißt es in einem Bericht der "New York Post".

Die Ermittler teilten der Zeitung mit, dass das Mädchen sich zu diesem Zeitpunkt in der 32. Schwangerschaftswoche befand. Ihr Körper wurde deshalb sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo Ärzte mithilfe eines Kaiserschnitts das ungeborene Baby auf die Welt brachten.

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Seitdem befindet sich das Neugeborene in einem kritischen Zustand.

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Wenige Stunden später klickten bei dem 19-Jährigen die Achter am Handgelenk. Ist er wirklich der Mörder der 17-Jährigen? (Symbolbild)
Wenige Stunden später klickten bei dem 19-Jährigen die Achter am Handgelenk. Ist er wirklich der Mörder der 17-Jährigen? (Symbolbild)  © 123RF/pryzmat

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 19-jährige Trevon Williams der Familie der 17-Jährigen aus Arizona hinterhergereist ist und sich kurz vor den tödlichen Schüssen mit der Teenagerin vor der Ferienwohnung, in der die Familie übernachtete, getroffen hatte.

Dort soll er seine schwangere Freundin erschossen haben und anschließend in eine nahe gelegene Schlucht geflohen sein. Gegen 3 Uhr konnte er von den Beamten gefunden und verhaftet werden. In seinem Besitz fanden die Polizisten auch eine halbautomatische Handfeuerwaffe.

Williams befindet sich seitdem in einem Gefängnis in San Diego und wird des Mordes beschuldigt.

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Ein genaues Tatmotiv sei bisher noch nicht eindeutig geklärt.

Titelfoto: Carlos A. Moreno / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

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