Schreckliche Bluttat: Frau erschießt Ehemann und Schwester - erst ihr Bruder kann sie stoppen

Dann stieg Angela in ihren schweren Ford F-150 Pick-Up-Truck und suchte ihre Schwester Jennifer Wilson (†57) auf. Jennifer hatte keine Chance: Sie wurde vor ihrem Haus mit mehreren Schüssen regelrecht hingerichtet, als sie am Steuer ihres Toyota Camry saß.

Am Freitagabend wurde das beschauliche Städtchen Russel Springs (Kentucky) von einer unfassbaren Bluttat erschüttert. Das berichtet die Zeitung " New York Post " unter Berufung auf Angaben der örtlichen Polizei .

Wie konnte es nur so weit kommen?

Erst Darryl Wilson (58) konnte seine kleine Schwester (r.) in ihrem Blutrausch stoppen. Er wurde nach einem Schusswechsel in seiner Küche schwer verletzt. © Facebook/Angela Wilson Gosser

Angela fuhr nach den beiden Morden zum Haus ihres Bruders Darryl (58) und verschaffte sich gewaltsam Zutritt.

In der Küche traf sie dann auf ihren großen Bruder. Doch der war ebenfalls bewaffnet. Es kam zum Schusswechsel zwischen den beiden Geschwistern.

Angela Gosser starb im Kugelhagel. Sie wurde noch vor Ort für tot erklärt.

Darryl Williams wurde hingegen schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus, schwebte zeitweilig in Lebensgefahr. Die Polizei geht davon aus, dass er in Notwehr handelte.

Warum die vierfache Mutter zur Mörderin wurde, ist noch völlig unklar. Auf Facebook postete Angela immer wieder Bilder aus ihrem Familienleben, gab vor glücklich zu sein.

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.