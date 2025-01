Tragödie zu Weihnachten: 3-Jährige von Familienhunden getötet

Roselawn (USA) - Ein Kleinkind (†3) wurde von den Familienhunden angegriffen und getötet, während sie Weihnachten bei ihrem Vater in Ohio verbrachte.

Kingsley Wright (†3) war brutal von drei Pit Bull Terrier zerfleischt worden, während sie die Weihnachtsfeiertage bei ihrem Vater verbrachte. © Bildmontage: Screenshot/Gofundme/Donate to Honor Kingsley's Bright Spirit, 123RF/autolik

Wie Daily Mail berichtet, rief am 27. Dezember der verzweifelte Vater die Polizei an, als er in seinem Wohnzimmer Blut entdeckte und seine kleine Tochter regungslos auf dem Boden liegen sah.

Die dreijährige Kingsley Wright war brutal von drei Pitbull-Terriern zerfleischt worden, während sie die Weihnachtsfeiertage bei ihrem Papa verbrachte.

"Mein Baby ist tot", soll er am Telefon gesagt haben. "Das muss ein verdammter Albtraum sein", fügte er unter Tränen hinzu.

Kingsleys Mutter, Gina Smith, hatte ihre Tochter am 23. Dezember über Weihnachten zu ihrem Vater gebracht. Die Eltern leben getrennt und es war das erste Mal, dass Kingsley bei ihrem Papa übernachtete.

Gina ahnte nicht, dass die Hunde, die sich in der Wohnung Ex-Partners aufhielten, gefährlich waren.