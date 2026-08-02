Feuer frisst Teile von US-Großstadt auf: "Wenn die Sonne wieder aufgeht, werden wir schockiert sein"

USA - Ein sich rasch ausbreitender Waldbrand hat die Großstadt Spokane im Nordwesten der USA erreicht und tausende Menschen zur Flucht gezwungen. Am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) fraßen sich die Flammen durch die 230.000-Einwohner-Stadt im Bundesstaat Washington und zerstörten hunderte Gebäude.

Rauch wabert über den Dwight-Merkel-Sportkomplex in Spokane. Der Himmel ist orange gefärbt. © Young Kwak/AP/dpa

In einigen Teilen der Stadt seien Häuser und Bäume regelrecht explodiert, berichtete die Zeitung "The Spokesman-Review". Dichter Rauch lag über der Stadt. Einwohner flohen in langen Autoschlangen.

In manchen Vierteln blieben nur noch die Schornsteine von Häusern übrig, wie auf Bildern zu sehen war, die der örtliche Fernsehsender KXLY im Onlinedienst X veröffentlichte. Demnach wurden mindestens 600 Gebäude zerstört oder beschädigt. Laut dem Nachrichtensender CNN wurden mindestens 2180 Hektar Fläche zerstört.

Für mehrere nördliche Viertel der Stadt war am Samstag die höchste Evakuierungswarnstufe ausgerufen worden, verbunden mit dem Aufruf "Sofort verlassen".

Der Gouverneur von Washington, Bob Ferguson (61), rief angesichts einer der schwersten Waldbrandsaisons seit Beginn der Aufzeichnungen den Notstand aus.