Blutbad in Fast-Food-Restaurant hinterlässt drei Tote und sieben Verletzte

Twin Falls (USA) - In einer Großstadt in den USA kam es am vergangenen Samstag zu einer tödlichen Schießerei. Ein 24-jähriger Mann eröffnete in einem Fast-Food-Lokal in Twin Falls das Feuer und tötete dabei drei Menschen.

Die Filiale der Fast-Food-Kette "In-N-Out Burger", in der die tödlichen Schüsse fielen, war erst seit einer Woche geöffnet. (Symbolfoto) © JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Das schreckliche Unglück ereignete sich in einer Filiale der amerikanischen Fast-Food-Kette "In-N-Out Burger", die sich unmittelbar neben einem der Wahrzeichen der Stadt - der Perrine Memorial Bridge - befindet.

Wie aus mehreren Meldungen der Nachrichtenagentur "AP" hervorgeht, betätigte der Täter, der später als Chad Williams (†24) identifiziert werden konnte, gegen 14 Uhr das erste Mal den Abzug seines Sturmgewehres auf dem Parkplatz vor dem Burgerlokal.

Anschließend stürmte er in das Gebäude und schoss weiterhin um sich. Dabei tötete er drei Personen, darunter auch eine Mitarbeiterin der beliebten Kette. Sieben weitere Menschen wurden verletzt. In einer Pressemitteilung schreibt die örtliche Polizei, dass die Zahl der Toten noch weiter steigen könnte, da einige der Verletzten noch immer in Lebensgefahr schweben.

Weiter heißt es in der Mitteilung, dass zwei Passanten, die den Angreifer bereits auf dem Parkplatz gesehen hatten, selbst zur Waffe gegriffen und das Feuer erwidert haben sollen.

"Wir möchten an dieser Stelle dem Polizisten im Ruhestand und dem Bürger unseren Dank für ihren heldenhaften Einsatz aussprechen, mit dem sie diesen Vorfall beendet haben", sagte der Polizeichef.