Blutbad in Fast-Food-Restaurant hinterlässt drei Tote und sieben Verletzte
Twin Falls (USA) - In einer Großstadt in den USA kam es am vergangenen Samstag zu einer tödlichen Schießerei. Ein 24-jähriger Mann eröffnete in einem Fast-Food-Lokal in Twin Falls das Feuer und tötete dabei drei Menschen.
Das schreckliche Unglück ereignete sich in einer Filiale der amerikanischen Fast-Food-Kette "In-N-Out Burger", die sich unmittelbar neben einem der Wahrzeichen der Stadt - der Perrine Memorial Bridge - befindet.
Wie aus mehreren Meldungen der Nachrichtenagentur "AP" hervorgeht, betätigte der Täter, der später als Chad Williams (†24) identifiziert werden konnte, gegen 14 Uhr das erste Mal den Abzug seines Sturmgewehres auf dem Parkplatz vor dem Burgerlokal.
Anschließend stürmte er in das Gebäude und schoss weiterhin um sich. Dabei tötete er drei Personen, darunter auch eine Mitarbeiterin der beliebten Kette. Sieben weitere Menschen wurden verletzt. In einer Pressemitteilung schreibt die örtliche Polizei, dass die Zahl der Toten noch weiter steigen könnte, da einige der Verletzten noch immer in Lebensgefahr schweben.
Weiter heißt es in der Mitteilung, dass zwei Passanten, die den Angreifer bereits auf dem Parkplatz gesehen hatten, selbst zur Waffe gegriffen und das Feuer erwidert haben sollen.
"Wir möchten an dieser Stelle dem Polizisten im Ruhestand und dem Bürger unseren Dank für ihren heldenhaften Einsatz aussprechen, mit dem sie diesen Vorfall beendet haben", sagte der Polizeichef.
Schütze ist tot - Motiv bleibt weiterhin unklar
Kurz nach dem Eintreffen der Polizisten konnten die Ordnungshüter Entwarnung geben. Sie fanden die Leiche des Schützen in der näheren Umgebung des Restaurants. Es wird angenommen, dass er sich selbst nach der Bluttat richtete.
Derzeit laufen die Ermittlungen der Polizei noch auf Hochtouren, was auch der Grund ist, weshalb noch keine weiteren Informationen über Opfer und Täter bekannt sind. Die Familie des Täters soll jedoch vollumfänglich mit der Staatsgewalt kooperieren.
Titelfoto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP