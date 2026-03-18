Feuerschäden, Klo-Chaos und erschöpfte Crew: Größter US-Flugzeugträger muss in die Zwangspause

Kreta (Griechenland) - Auf dem größten und modernsten Kriegsschiff der Welt herrscht offenbar das pure Chaos: Die "USS Gerald R. Ford", Stolz der US-Marine und Milliarden-Projekt, kämpft gleichzeitig mit Feuer-Schäden, Technik-Pannen und einer zunehmend erschöpften Crew.

Der Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" kämpft mit Brandfolgen, defekten Toiletten und einer erschöpften Crew. (Archivbild) © U.S. NAVY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Während des Einsatzes im Nahen Osten brach auf dem Flugzeugträger ein Feuer im Wäschereibereich aus, wie The Guardian berichtet.

Die Situation war so ernst, dass fast 200 Seeleute wegen Rauchvergiftungen behandelt werden mussten. Rund 100 Schlafplätze wurden beschädigt oder zerstört.

Die Feuerwehrteams an Bord kämpften stundenlang gegen die Flammen. Für mindestens ein Crewmitglied endete der Einsatz im Krankenhaus - es musste per Flugzeug evakuiert werden.

Doch der Brand ist nur ein Teil des Problems. Seit längerer Zeit sorgte ein technisches Ärgernis für Frust auf See: die Toiletten.

Immer wieder kam es zu massiven Verstopfungen im System. Für die mehr als 4000 Menschen an Bord bedeutete das lange Warteschlangen, improvisierte Lösungen und eine zunehmend angespannte Stimmung.

Schon früher wurde bekannt, dass die Anlage extrem anfällig ist und regelmäßig aufwendig mit einer Säurespülung gereinigt werden muss - Kostenpunkt pro Reinigung: rund 400.000 Dollar.