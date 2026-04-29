Sturm-Chaos: Außer Kontrolle geratener Heißluftballon rammt Casino

Elk Grove (Kalifornien/USA) - Schockmoment im US-Bundesstaat Kalifornien: Ein Heißluftballon ist außer Kontrolle geraten und in ein Casino gekracht. Ursache waren plötzlich einsetzende, starke Winde, die den Piloten zu einem ungeplanten Start zwangen.

Der Pilot schaffte schließlich die Notlandung auf einem Feld. © Screenshot/Facebook/Elk Grove Police Department﻿

Gegen 12.15 Uhr hob der Ballon unfreiwillig vom Gelände des Sky River Casinos ab, wie CBS berichtet.

Innerhalb von Sekunden wurde aus dem ungeplanten Flug ein gefährlicher Ausnahmezustand.

Der Ballon streifte die Außenwand des Casinos und kollidierte dabei auch mit einer Stromleitung. Anschließend wurde er weiter über eine nahegelegene Autobahn getrieben, bevor er schließlich auf einem Feld notlanden konnte.

Ein Anwohner beobachtete, wie der Pilot sichtbar mit den Bedingungen kämpfte, während Polizei und sogar ein Hubschrauber den Ballon verfolgten.

"Es war fast so, als würde ein Luftballon von einer Kindergeburtstagsfeier aufsteigen und man sieht, wie er in sich zusammenfällt - nur dass dieser hier riesig war", erinnerte er sich.