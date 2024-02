Feuerwehrmann tot! Riesige Explosion während Einsatz aufgrund Gasgeruch

Sterling (USA) - Ein Feuerwehreinsatz in Sterling (Virginia, USA ) endete in einer Tragödie! Ein Brandbekämpfer kam ums Leben, mehrere Feuerwehrleute wurden unter Trümmern begraben.

Einsatzkräfte am Ort der Explosion. Von dem Wohnhaus ist kaum noch etwas übrig geblieben. © X/LoudounFire

Wie die Feuerwehr von Loudoun County am heutigen Samstag bekannt gab, ereignete sich der erschütternde Vorfall am gestrigen Freitagabend (Ortszeit). Gegen 19.38 Uhr (Ortszeit) ging ein Notruf ein, in dem ein Gasgeruch vor einem Wohnhaus gemeldet wurde.

Beim Eintreffen vor Ort bemerkten Feuerwehrleute, dass ein unterirdischer 500-Gallonen-Flüssiggastank (rund 1892 Liter) ein Leck hatte. Daraufhin forderten sie weitere Verstärkung an.

Wenig später meldeten die Einsatzkräfte vor Ort eine laut Mitteilung "katastrophale Explosion", bei der großen Teile des Wohnhauses zerfetzt wurden.

Mehrere Feuerwehrleute wurden unter den Trümmern begraben und setzten Notrufe ab - einer von ihnen verstarb noch am Unfallort. Zehn Brandbekämpfer kamen mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Auch zwei Zivilisten mussten mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen behandelt werden.