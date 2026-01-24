Flammeninferno in New Yorker Hochhaus

New York City (USA) - Die New Yorker Feuerwehr kämpfte in der Nacht zu Samstag (Ortszeit) gegen ein Feuer in den beiden obersten Etagen eines Hochhauses im Bezirk Bronx.

Das Hochhaus im Bezirk Bronx steht in Flammen. © Uncredited/New York City Fire Department/AP/dpa

Das geht aus einem X-Post der Feuerwehr hervor.

Weitere Details wurden in dem Beitrag nicht mitgeteilt. Angaben zur Brandursache oder möglichen Opfern gab es zunächst nicht.

Wie "ABC News" berichtet, brach das Feuer kurz nach Mitternacht aus und breitete sich auf mehrere Wohnungen in dem 17-Geschosser aus.

Mehr als 200 Feuerwehr- und Rettungskräfte waren im Einsatz.