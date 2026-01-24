Flammeninferno in New Yorker Hochhaus
Von Denise Sternberg und Karolin Wiltgrupp
New York City (USA) - Die New Yorker Feuerwehr kämpfte in der Nacht zu Samstag (Ortszeit) gegen ein Feuer in den beiden obersten Etagen eines Hochhauses im Bezirk Bronx.
Das geht aus einem X-Post der Feuerwehr hervor.
Weitere Details wurden in dem Beitrag nicht mitgeteilt. Angaben zur Brandursache oder möglichen Opfern gab es zunächst nicht.
Wie "ABC News" berichtet, brach das Feuer kurz nach Mitternacht aus und breitete sich auf mehrere Wohnungen in dem 17-Geschosser aus.
Mehr als 200 Feuerwehr- und Rettungskräfte waren im Einsatz.
Dramatisches Video zeigt Hochhaus in Flammen
Verheerender Brand in New York bereits im vergangenen Oktober
Erst Anfang Oktober 2025 war in der New Yorker Bronx ein Wohngebäude teilweise eingestürzt.
Der Kaminschacht des 20-stöckigen Hauses sei dem Anschein nach in sich zusammengekracht, wie die Feuerwehr damals mitgeteilt hatte. Zuvor habe es Berichte über eine Explosion gegeben, hieß es weiter.
Titelfoto: Uncredited/New York City Fire Department/AP/dpa