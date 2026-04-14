Frau bestellt versehentlich teuerstes Gericht auf der Karte: Als sie den Preis sieht, kommen ihr die Tränen

New York City - US-Amerikanerin Sierra und ihre Freundinnen freuten sich auf ein glamouröses Abendessen in einem exklusiven Restaurant in New York City. Unbedacht wählte Sierra das Gericht, das ihr als Erstes in den Sinn kam. Als sie im Nachhinein den Preis für das Essen erfuhr, kamen ihr die Tränen.

Der Schock über den Preis für ihr Steak steht Sierra ins Gesicht geschrieben. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/iammnursesierra

Am Abend des 13. Februars plante die Freundesgruppe, es sich so richtig gut gehen zu lassen. Erst der Besuch in einem feinen Restaurant, danach sollte es weitergehen in einen Club, wie Sierra gegenüber People erzählte.

Dass sie in dem favorisierten Steak-Restaurant noch einen Platz ergatterten, war ein glücklicher Zufall. Allerdings huschten sie erst kurz vor Küchenschluss in das Lokal. Als ihnen der Kellner erklärte, dass die Küche in wenigen Minuten schließen würde, musste eine schnelle Menü-Entscheidung her.

Sierra erinnerte sich daran, wie sie zuvor mit ihrem Stiefvater über das Tomahawk-Steak gesprochen hatte. "Das war das Erste, was mir in den Sinn kam, und ich fragte einfach: 'Kann ich ein Tomahawk-Steak haben?'", erinnerte sich die junge Frau.

Den genauen Preis für das Steak kannte sie nicht, doch ihr war klar, dass es nicht günstig sein würde. Als sie ihr Essen genoss, machte sie sich darüber auch noch keine Gedanken.