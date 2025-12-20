Frau filmt Ehemann mit Kindern an Weihnachten und ahnt nicht, dass es das letzte Mal sein wird
Maryland (USA) - Für viele ist Weihnachten eine Zeit, in der sie sich besonders auf Liebe, Familie und Dankbarkeit besinnen. Während die meisten die Feiertage mit ihren Liebsten verbringen, müssen andere einen schweren Verlust verarbeiten. So auch Natalie McCarter (43), die bis heute mit dem Tod ihres Mannes kämpft.
Raymond, kurz Ray, sitzt zwischen seinen beiden Kindern, die ihn küssen und fest umschließen. Er bewegt seine Lippen zu einem Lied, lacht und schunkelt. Im Hintergrund ist weihnachtliche Musik zu hören.
Dieses Video hat Natalie kürzlich auf ihrem TikTok-Account gepostet. Aktuell sind die Aufnahmen nicht, denn Ray lebt nicht mehr. Sein letztes Weihnachten erlebte der US-Amerikaner 2018.
Der zweifache Vater war am 16. Februar 2019 mit dem Auto auf dem Heimweg, als er von einem betrunkenen Falschfahrer frontal erfasst wurde. Ray starb im Alter von nur 33 Jahren. Natalie war damals 36.
"Es war eine Tragödie, die hätte vermieden werden können. Die Entscheidung eines anderen Menschen hat die ganze Welt unserer Familie zerstört", erzählt sie gegenüber Newsweek.
Frau postet herzzerreißendes Video auf TikTok
Natalie will ihren Mann positiv in Erinnerung behalten
Wenige Stunden vor dem schweren Unfall hatte das Ehepaar, das elf Jahre verheiratet war, noch miteinander telefoniert.
Laut Natalie haben die beiden über eine Erneuerung ihres Eheversprechens und eine geplante Urlaubsreise gesprochen. Kurz vor dem Auflegen sollen sie - wie immer - "Ich liebe dich" zueinander gesagt haben.
Dieses Jahr ist es das siebte Weihnachtsfest ohne Ray. Doch Natalie will ihren Mann lachend, so wie im Video, in Erinnerung behalten.
Zudem denkt sie oft an ihr letztes gemeinsames Gespräch zurück: "Ich bin dankbar, dass unser letzter Austausch voller Liebe und Lebensfreude war, an die wir noch immer glaubten."
Ihre klare Message an Weihnachten: "Seid für die Menschen da, die ihr liebt. Sagt ihnen liebe Worte, macht ein Foto oder Video, seid präsent. Der morgige Tag ist nicht garantiert, denn ihr wisst nicht, wann es das letzte Weihnachten für jemanden ist."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/@ natneverwants (2)