Frau fordert mehrere Liebhaber auf, einen Mann zu entführen und brutal zu foltern

Ohio (USA) - Eine Frau, die in einer polyamoren Beziehung lebte, soll ihren Ehemann und vier ihrer Liebhaber dazu angestiftet haben, einen Mann zu entführen und ihn über eine Woche lang zu quälen.

So lange war das Opfer in einem Hotelzimmer eingesperrt und wurde von der Gruppe gefoltert.

Wie die New York Post berichtet, handelte es sich dabei um einen grausamen Racheplan der Anführerin der Gruppe, Martina Jones (28).

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael Esqueda (28) sowie ihren Liebhabern Aaron Bradshaw (49), Austin Bradshaw (28), David Cessna (26) und Chance Johnston (27) wurde sie vor rund zwei Wochen in Ohio (USA) verhaftet, wie die Polizei nun mitteilte.

Während der etwa siebentägigen Tortur wurde das Opfer immer wieder brutal mit einem Baseballschläger verprügelt, musste stundenlang stehen und erhielt nur einmal täglich etwas zu essen und zu trinken. Zudem durfte er über die gesamte Woche hinweg nur rund zehn Stunden schlafen.

"Seine Verletzungen entstanden durch Schläge mit einem Baseballschläger, Fäusten, Ellbogen und Tritten, während er am Boden lag - was im Laufe der Zeit zu mehreren Knochenbrüchen führte", so die ermittelnde Polizei.