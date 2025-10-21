Frau überlässt ChatGPT ihren Lottoschein, kurz darauf fällt sie vom Glauben ab

Michigan - Dank der Expertise von ChatGPT hat eine Frau einen saftigen Gewinn im Lotto abgesahnt.

Dank der Hilfe von künstlicher Intelligenz gewann eine Frau aus dem US-Bundesstaat Michigan eine Menge Kohle. © Michigan Lottery

Tammy Carvey und ihr Ehemann David aus dem US-Bundesstaat Michigan nahmen in der vergangenen Woche zwar einen Check in Höhe von 100.000 US-Dollar (rund 86.000 Euro) entgegen, doch der wahre Gewinner der Lotto-Variante "Powerball" heißt "ChatGPT".

Beim Powerball geht es darum fünf aus 69 Zahlen sowie eine Zusatzzahl (den "Powerball") richtig zu tippen. Eine mathematisch höchst unwahrscheinliche Aufgabe, die Tammy gerne der künstlichen Intelligenz überließ: "Ich habe ChatGPT um eine Reihe von Powerball-Nummern gebeten und das sind die Nummern, die ich auf meinem Ticket gespielt habe."

Und das Vertrauen in den von der Firma "OpenAI" entwickelten KI-Assistenten sollte sich tatsächlich auszahlen!

Wie die "Michigan Lottery" mitteilte, hatte Tammy - oder besser gesagt: ChatGPT - insgesamt vier Zahlen sowie die Zusatzzahl richtig getippt. "Mein Mann und ich konnten es nicht glauben", freute sich die US-Amerikanerin.