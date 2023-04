Frau will am Strand die Seele baumeln lassen: Plötzlich schreit sie auf!

Sarasota (USA) - Alles Schlechte kam von oben! In den USA hat sich ein kurioser Stand-Moment ereignet, der von einer Kamera festgehalten wurde. Das Video, in dessen Mittelpunkt eine Frau und Möwen stehen, ist ein Hit im Netz.

Einen fiesen Luftangriff einer Möwen-Gruppe musste eine Frau aus Florida über sich ergehen lassen. © Screenshot/Tiktok/Pankatesandwaffles

Einen Strandausflug der etwas anderen Art erlebte eine junge Lady aus dem US-Bundesstaat Florida.

Die Dame, die den Namen "Jas" tragen soll, hatte es sich an einem Strand in der Ortschaft Sarasota gemütlich gemacht. In ihrer Hand hielt sie einen Snack, den sie gerade genüsslich verzehren wollte. Doch sie hatte die Rechnung ohne eine hungrige Möwen-Familie gemacht.

Die Vögel lauterten bereits in der Hoffnung, einen Bissen abzubekommen und packten die Chance beim Schopfe, indem sie sich aggressiv und ohne Rücksicht auf Verluste auf die junge Frau stürzten.

Erst als die geschockte Strandbesucherin von lauten Schreien begleitet ihr Essen aus der Hand warf, ließen die Tiere von ihr ab und stürzten sich auf das vermeintliche Futter.

Glück im Unglück für die junge Frau: Sie soll sich weder beim Angriff der Möwen noch bei ihrem Sturz verletzt haben. Die kurze Videosequenz auf Tiktok hingegen ging schnell viral.