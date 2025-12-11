Frau will zur Arbeit fahren: Als sie in ihr Auto einsteigt, bekommt sie den Schock ihres Lebens

Edenton (North Carolina/USA) - Was für ein Schreck: Als Marie Steinburg am Montag in ihr Auto steigen wollte, entdeckte sie plötzlich einen fremden Mann auf einem der Sitze.

Charles Edward Babb (23) ist aus dem Gefängnis geflohen und hat sich Unterschlupf in Marie Steinburgs Auto gesucht. © Chowan County Sheriff's Office

Wie sie in einem Gespräch mit WAVY verriet, war sie gerade auf dem Weg zur Arbeit, als sie von dem Unbekannten überrascht wurde.

"Ich habe mein Auto entsperrt und dabei muss ich ihn erschreckt haben. Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass sich etwas auf dem Rücksitz bewegt", berichtete sie von dem Schockmoment.

Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Hierbei handelte es sich um Charles Edward Babb (23). Einen Häftling, der zuvor aus seiner Zelle geflüchtet war und seitdem von der Polizei gesucht wurde.

Da er noch immer seinen orangen Häftlingsanzug trug, spürte die Dame jedoch schnell, wie Panik in ihr aufstieg. Trotzdem blieb sie zunächst ruhig.

"Er sagte immer wieder: 'Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Mir ist so kalt, mir ist so kalt'", erinnert sie sich zurück. "Ich habe ihm gesagt: 'Lass mich reingehen, ich hole dir einen Mantel.' Ich versuchte es also mit einer mütterlichen Rolle, weil ich nicht wusste, ob er gefährlich war oder nicht."