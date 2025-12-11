Frau will zur Arbeit fahren: Als sie in ihr Auto einsteigt, bekommt sie den Schock ihres Lebens
Edenton (North Carolina/USA) - Was für ein Schreck: Als Marie Steinburg am Montag in ihr Auto steigen wollte, entdeckte sie plötzlich einen fremden Mann auf einem der Sitze.
Wie sie in einem Gespräch mit WAVY verriet, war sie gerade auf dem Weg zur Arbeit, als sie von dem Unbekannten überrascht wurde.
"Ich habe mein Auto entsperrt und dabei muss ich ihn erschreckt haben. Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass sich etwas auf dem Rücksitz bewegt", berichtete sie von dem Schockmoment.
Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Hierbei handelte es sich um Charles Edward Babb (23). Einen Häftling, der zuvor aus seiner Zelle geflüchtet war und seitdem von der Polizei gesucht wurde.
Da er noch immer seinen orangen Häftlingsanzug trug, spürte die Dame jedoch schnell, wie Panik in ihr aufstieg. Trotzdem blieb sie zunächst ruhig.
"Er sagte immer wieder: 'Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Mir ist so kalt, mir ist so kalt'", erinnert sie sich zurück. "Ich habe ihm gesagt: 'Lass mich reingehen, ich hole dir einen Mantel.' Ich versuchte es also mit einer mütterlichen Rolle, weil ich nicht wusste, ob er gefährlich war oder nicht."
Babb ist wieder im Gefängnis
Babb soll Steinburg außerdem gefragt haben, ob er ihr Telefon benutzen dürfe und ob es in der Nähe einen McDonald's gebe.
"Ich dachte mir, wenn ich nett zu ihm bin, wird er auch nett zu mir sein", erklärte sie weiter. "Ich ging einfach davon aus, dass ich das Richtige tue."
Kurz darauf stieg Babb auch schon aus dem Wagen aus und rannte davon. Steinburg fiel ein Stein vom Herzen. Sofort rannte sie zurück ins Haus und brachte ihren Ehemann dazu, die Polizei zu rufen.
Es dauerte nicht lang, bis Babb schließlich geschnappt werden konnte. Mittlerweile ist er zurück im Gefängnis. Wie People berichtete, sitzt der 23-Jährige aktuell wegen Einbruchs und Diebstahls ein. Bislang ist unklar, wie er in Steinburgs Auto gelangen konnte.
Titelfoto: Bildmontage: Chowan County Sheriff's Office (2)