Wrestling vor Supermarkt: Shoppingtour von Alligator rabiat beendet

Sarasota (Florida) - Diese Shoppingtour hatte sich der Alligator sicher entspannter vorgestellt.

Der Alligator versuchte sich zu wehren, jedoch erfolglos. © Facebook/@Sarasota County (FL) Sheriff's Office

In der Stadt Sarasota im US-Bundesstaat Florida hatte er sich am Mittwoch auf den Weg zu einer "7-Eleven"-Filiale gemacht.

Aus seinem Wocheneinkauf wurde jedoch nichts, wie ein Facebook-Video der örtlichen Polizei zeigt.

Zu sehen ist, wie Einsatzkräfte die Panzerechse mit einem Seil etwas rabiat über den Parkplatz schleifen. Gegen die menschliche Muskelkraft ist das Tier machtlos, zumal auch sein Maul zugebunden wurde.

Nach einigen Drehungen auf dem harten Asphalt gelingt es, den Alligator auf einen Anhänger zu zerren und abzutransportieren.

Nach Angaben der Polizei war der Alligator über drei Meter lang.