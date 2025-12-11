 1.466

Wrestling vor Supermarkt: Shoppingtour von Alligator rabiat beendet

Diese Shoppingtour hatte sich der Alligator sicher entspannter vorgestellt.

Von Malte Kurtz

Der Alligator versuchte sich zu wehren, jedoch erfolglos.  © Facebook/@Sarasota County (FL) Sheriff's Office

In der Stadt Sarasota im US-Bundesstaat Florida hatte er sich am Mittwoch auf den Weg zu einer "7-Eleven"-Filiale gemacht.

Aus seinem Wocheneinkauf wurde jedoch nichts, wie ein Facebook-Video der örtlichen Polizei zeigt.

Zu sehen ist, wie Einsatzkräfte die Panzerechse mit einem Seil etwas rabiat über den Parkplatz schleifen. Gegen die menschliche Muskelkraft ist das Tier machtlos, zumal auch sein Maul zugebunden wurde.

Nach einigen Drehungen auf dem harten Asphalt gelingt es, den Alligator auf einen Anhänger zu zerren und abzutransportieren.

Nach Angaben der Polizei war der Alligator über drei Meter lang.

Die Einsatzkräfte zerrten das Tier auf einen Anhänger.  © Facebook/@Sarasota County (FL) Sheriff's Office

Die Beseitigung von Alligatoren gehört für die Einsatzkräfte in Florida inzwischen zum Standardprogramm. Trocken berichtete die Polizei: "Ja … es ist wieder passiert. Ein weiterer Tag, ein weiterer Alligator."

