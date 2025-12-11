Sprit ausgegangen: Vater und Sohn kämpfen ums Überleben

Florida (USA) - Ein Vater und sein Sohn sind in einem Sumpfgebiet in Florida gestrandet, in dem auch gefährliche Alligatoren leben. Glücklicherweise ging das brenzlige Abenteuer aber noch einmal glimpflich aus.

Durch das Feuer und das wilde Winken von Vater und Sohn wurde das Rettungsteam auf ihren Standort aufmerksam. © Facebook/Screenshot/Collier County Sheriff's Office

Wie das Collier County Sheriff's Office berichtet, waren Vater und Sohn am 5. Dezember mit ihrem Quad unterwegs, als sie in einem Schlammloch stecken blieben und schließlich auch noch das Benzin ausging.

Der Vater setzte daraufhin einen Notruf ab.

Ohne Essen, ohne Taschenlampe und mit immer knapper werdendem Wasser hofften die beiden verzweifelt auf Hilfe, während es schnell dunkel wurde.

Um sich zu wärmen und wilde Tiere fernzuhalten, entzündeten sie ein kleines Feuer - denn in dem Reservat leben neben Sumpfalligatoren auch Panther, die nachts jagen.