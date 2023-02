Freilassung am Valentinstag: 50-Jähriger war 28 Jahre zu Unrecht in Haft

Zum Zeitpunkt des Mordes befand sich Lamar Johnson (50) bei seiner damaligen Freundin. © Screenshot/gofundme/Help Lamar Johnson After Wrongful Conviction

Für den 50-Jährigen wird es wohl der schönste Valentinstag in seinem Leben gewesen sein. Am gestrigen Dienstag konnte endlich seine Unschuld am Mord an Marcus Boyd (†25) bewiesen werden.

1994 soll der damals 22-Jährige den 25-Jährigen getötet haben. Deshalb wurde er 1995 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Neben ihm stand noch Phillip Campbell auf der Anklagebank. Er bekannte sich schuldig und musste im Gegenzug nur sieben Jahre ins Gefängnis.

Während des Prozesses erklärte der 50-Jährige immer wieder, dass er unschuldig sei, berichtet Kansas City Star. Darüber hinaus bekam er ein paar Monate nach seiner Verhaftung einen Brief, der dies bewies. Der eigentliche Mörder von Boyd fühlte sich schuldig und schickte Johnson ein Geständnis.

Dies leitete der mehrfache Vater an den zuständigen Richter weiter, welcher es ignorierte. Erst als 2019 das Team der Staatsanwältin Kimberly M. Garner von den Anwälten des 50-Jährigen kontaktiert wurde, kam neues Leben in den Fall.

"Es bedurfte einer Unschuldsorganisation, drei Anwaltskanzleien, des Bezirksstaatsanwalts, beider Kammern der Legislative von Missouri und der Unterschrift des Gouverneurs unter einem für ihn verabschiedeten Gesetz, um Lamar Johnson zu befreien. Das ist unerträglich. Das ist keine Gerechtigkeit. Wir können und müssen es besser machen", wird Johnsons Anwalt von der Zeitung zitiert.



Am morgigen Donnerstag wird der 50-Jährige freigelassen.