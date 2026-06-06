Gefahr aus der Milchkanne: Mehrere Menschen erkrankt - Behörden schlagen Alarm
Idaho (USA) - Im US-Bundesstaat Idaho sind mehr als 55 Menschen an einer bakteriellen Infektion erkrankt, nachdem sie nicht pasteurisierte Rohmilch getrunken hatten.
Wie Daily Mail berichtet, sind mehrere Personen an Campylobacteriose erkrankt und gaben dabei an, zuvor Rohmilch von zwei verschiedenen Milchviehbetrieben konsumiert zu haben.
Die ersten Fälle wurden ab dem 19. Mai gemeldet.
Die Erkrankung wird typischerweise durch den Verzehr von unzureichend gegartem Geflügel, unbehandeltem Wasser oder nicht pasteurisierten Milchprodukten sowie durch engen Kontakt mit infizierten Tieren übertragen.
Zu den Symptomen gehören Durchfall, Fieber, Bauchkrämpfe, Übelkeit und Erbrechen, die meist mehrere Tage anhalten können.
In den meisten Fällen heilt die Infektion ohne Behandlung von selbst aus, bei einigen Betroffenen kann es jedoch zu länger anhaltenden Komplikationen kommen.
Behörden warnen vor Rohmilchkonsum
Die zuständigen Stellen arbeiten nun unter Hochdruck daran, die betroffenen Chargen zu identifizieren sowie mögliche Kontaminationsquellen zu ermitteln und zu beseitigen.
Im Zuge der Untersuchungen warnen die Behörden von Idaho: "Rohmilch und nicht pasteurisierte Milchprodukte können Bakterien enthalten, die Menschen krank machen - insbesondere Kleinkinder, Schwangere, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem."
Weiter heißt es: "Durch die Pasteurisierung werden nahezu alle Keime abgetötet, die in Rohmilch vorkommen können, während die Nährstoffe erhalten bleiben."
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