Gefahr aus der Milchkanne: Mehrere Menschen erkrankt - Behörden schlagen Alarm

Idaho (USA) - Im US-Bundesstaat Idaho sind mehr als 55 Menschen an einer bakteriellen Infektion erkrankt, nachdem sie nicht pasteurisierte Rohmilch getrunken hatten.

Die Betroffenen gaben an, vor ihrer Erkrankung nicht pasteurisierte Rohmilch getrunken zu haben. (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Wie Daily Mail berichtet, sind mehrere Personen an Campylobacteriose erkrankt und gaben dabei an, zuvor Rohmilch von zwei verschiedenen Milchviehbetrieben konsumiert zu haben.

Die ersten Fälle wurden ab dem 19. Mai gemeldet.

Die Erkrankung wird typischerweise durch den Verzehr von unzureichend gegartem Geflügel, unbehandeltem Wasser oder nicht pasteurisierten Milchprodukten sowie durch engen Kontakt mit infizierten Tieren übertragen.

Zu den Symptomen gehören Durchfall, Fieber, Bauchkrämpfe, Übelkeit und Erbrechen, die meist mehrere Tage anhalten können.

In den meisten Fällen heilt die Infektion ohne Behandlung von selbst aus, bei einigen Betroffenen kann es jedoch zu länger anhaltenden Komplikationen kommen.