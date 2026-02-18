Heimlicher Atomtest? USA erheben schwere Vorwürfe gegen China

USA/China - Die USA schlägt Alarm und die Vorwürfe wiegen schwer: Hat China im Geheimen einen unterirdischen Atomtest durchgeführt? Ein hochrangiger US-Vertreter hat nun neue Details zu einer mysteriösen Explosion aus dem Jahr 2020 öffentlich gemacht.

Eine Messung vom 22. Juni 2020 sorgt bis heute für Streit zwischen China und den USA. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Demnach registrierte eine seismische Messstation in Kasachstan am 22. Juni 2020 ein Beben der Stärke 2,75 - rund 720 Kilometer vom chinesischen Atomtestgelände Lop Nor entfernt, wie Reuters berichtet.

Für Christopher Yeaw vom US-Außenministerium ist die Sache klar: Die Daten sprächen mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine Explosion. Weder Bergbauarbeiten noch ein natürliches Erdbeben passten zu den gemessenen Werten.

Es handle sich um das, "was man bei einem nuklearen Sprengtest erwarten würde", so Yeaw.

Besonders brisant ist der Vorwurf, China könne versucht haben, den Test zu verschleiern. Laut den USA sei möglicherweise eine Technik namens "Decoupling" genutzt worden - dabei wird ein Sprengkörper in einer großen unterirdischen Kammer gezündet, um die seismischen Wellen abzuschwächen und internationale Überwachungssysteme zu täuschen.

Doch die internationale Kontrollbehörde, die Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization (CTBTO), sieht die Lage deutlich vorsichtiger. Ihre Messstation habe zwar zwei sehr kleine seismische Ereignisse im Abstand von zwölf Sekunden registriert, diese lägen jedoch weit unterhalb der Schwelle, mit der Atomtests eindeutig identifiziert werden können. Mit den vorliegenden Daten lasse sich die Ursache nicht sicher bestimmen.