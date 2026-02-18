TikTok-Stunt geht schief: Teenager bleibt in 15 Meter tiefem Brückenschacht stecken

New York City (USA) - Für die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien in Gefahr gebracht: In der US-Metropole New York City mussten Rettungskräfte einen 16 Jahre alten Jungen befreien, nachdem dieser nach einem TikTok-Stunt in einen Brückenschacht gestürzt war.

Die New Yorker Feuerwehr an der Queensboro Bridge. © X/nycemergencymgt

Dies berichteten US-Medien wie ABC7 oder CBS News unter Berufung auf Behördenangaben. Demnach kam es am Montagabend (Ortszeit) zu einem Großeinsatz von Rettungskräften auf der Queensboro Bridge, die über den East River der Stadt führt.

Der Teenager befand sich etwa 15 Meter tief im Schacht eines Stützpfeilers, nachdem er zuvor als Social-Media-Stunt auf einen Teil der Brücke geklettert war. Der Junge war offenbar mit Freunden auf der Brücke unterwegs, diese ließen ihn jedoch anscheinend alleine, als er stecken blieb. Nach einem Notruf hätte sich niemand sonst am Unfallort befunden, hieß es.

Feuerwehrleute benutzen Seile und Gurte, um den 16-Jährigen aus dem Schacht zu ziehen. Er wurde in einem kritischen Zustand in ein örtliches Krankenhaus gebracht, hieß es.