Gewaltserie während Spring Break: Fünf Schießereien, Polizist wird verletzt

Daytona Beach (Florida/USA) - Eigentlich wollten Tausende Studenten beim berühmten Spring Break im US-Bundesstaat Florida feiern. Doch das Party-Wochenende in Daytona Beach wurde von Gewalt überschattet: Gleich fünf Schießereien erschütterten die Region - dabei wurde sogar ein Polizist angeschossen.

Der dramatischste Vorfall endete mit einer Verfolgungsjagd und einem brennenden Streifenwagen. © Screenshot/Facebook/Port Orange Police Department

Nach Angaben der Behörden ereigneten sich die Vorfälle innerhalb eines einzigen Wochenendes, als besonders viele Besucher zum Spring-Break-Urlaub in die Stadt strömten, wie People berichtet.

Der erste Alarm ging kurz nach Mitternacht ein: In einem Club in Daytona Beach fiel ein Schuss. Glück im Unglück: Niemand wurde verletzt.

Doch nur rund 30 Minuten später wurde ein 18-jähriger Mann angeschossen und verletzt.

Am selben Abend kam es zu zwei weiteren Schießereien. Dabei wurden ein 59-jähriger Mann aus der Region und eine 19-jährige Frau aus Atlanta verletzt.

Der dramatischste Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen im nahe gelegenen Port Orange. Polizisten verfolgten dort einen mutmaßlichen Schützen.