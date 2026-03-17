Gewaltserie während Spring Break: Fünf Schießereien, Polizist wird verletzt
Daytona Beach (Florida/USA) - Eigentlich wollten Tausende Studenten beim berühmten Spring Break im US-Bundesstaat Florida feiern. Doch das Party-Wochenende in Daytona Beach wurde von Gewalt überschattet: Gleich fünf Schießereien erschütterten die Region - dabei wurde sogar ein Polizist angeschossen.
Nach Angaben der Behörden ereigneten sich die Vorfälle innerhalb eines einzigen Wochenendes, als besonders viele Besucher zum Spring-Break-Urlaub in die Stadt strömten, wie People berichtet.
Der erste Alarm ging kurz nach Mitternacht ein: In einem Club in Daytona Beach fiel ein Schuss. Glück im Unglück: Niemand wurde verletzt.
Doch nur rund 30 Minuten später wurde ein 18-jähriger Mann angeschossen und verletzt.
Am selben Abend kam es zu zwei weiteren Schießereien. Dabei wurden ein 59-jähriger Mann aus der Region und eine 19-jährige Frau aus Atlanta verletzt.
Der dramatischste Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen im nahe gelegenen Port Orange. Polizisten verfolgten dort einen mutmaßlichen Schützen.
Ein Polizist wurde zweimal angeschossen
Als der Mann mit seinem Auto verunglückte, eröffnete er laut Polizei plötzlich das Feuer auf die Beamten. Ein Polizist - später als Jake Fassenden identifiziert - wurde dabei zweimal getroffen, befindet sich aber in stabilem Zustand.
Der Verdächtige, Todd Martin, wurde ebenfalls angeschossen. Wie in einem Video der Polizei zu sehen ist, verschanzte er sich anschließend in einem Streifenwagen, der später Feuer fing. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen und befindet sich in kritischem Zustand.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Port Orange Police Department