Giga-Sturm droht, Wetter-Experte bricht in Tränen aus: "Einfach entsetzlich"

Florida (USA) - Ein riesiger Wirbelsturm zieht durch den Golf von Mexiko und steuert auf den US-Bundesstaat Florida zu! Als der Experte für Klima und Wetter John Morales dem TV-Sender NBC6 live über den drohenden Hurrikan "Milton" berichtet, bricht er plötzlich in Tränen aus.

In seinem Ende September veröffentlichten Bericht , erinnerte er an Hurrikan "Helene" der kürzlich im Südosten der USA für mehr als 150 Todesopfer sorgte.

"Es ist einfach ein unglaublicher, unglaublicher, unglaublicher Hurrikan", so Morales im Clip, den der Sender bei X veröffentlichte.

Goes-East/Noaa/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Hamsterkäufe: Autos stehen in Altamonte Springs in Warteschlangen vor einer Tankstelle des Supermarkts Costco, © Joe Burbank/Orlando Sentinel/AP/dpa

"Nachdem Milton den größten Teil des Montags ein Monstersturm der Kategorie 5 gewesen war, wurde er am frühen Dienstag auf eine Kategorie 4 herabgestuft, mit maximalen anhaltenden Winden von 155 mph (rund 250 km/h; Anm. d. Red.) - nur zwei mph unter einer Kategorie 5 [...]", so der nationale Wetterdienst.

Man gehe jedoch davon aus, dass "Milton" wieder stärker wird. Es drohen verheerende Auswirkungen. Die Experten gehen von zerstörerischen Winden in Orkanstärke, lebensgefährlichen Sturmfluten sowie heftigen Regen und Überschwemmungen aus.

In einem Gespräch mit CNN warnte Bürgermeisterin von Tampa Jane Castor (63) die Bevölkerung, mit mehr als deutlichen Worten: "Wenn Sie sich dafür entscheiden, in einem der Evakuierungsgebiete zu bleiben, werden Sie sterben", so Castor.