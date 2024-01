Gottlos! Pfarrer versucht McDonald's Koch zu frittieren

High Point (USA) - Pfarrer Dwayne Wade (57) wurde am 28. Dezember 2023 verhaftet und anschließend aufgrund von Körperverletzung angeklagt. Der Geistliche versuchte angeblich in einer McDonald's Filiale in High Point (North Carolina, USA ) einen Koch (34) zu frittieren!

Ein Geistlicher soll versucht haben, einen McDonald's-Koch zu frittieren. (Symbolbild) © 123RF/parilovv

Laut Polizeiunterlagen, die Business Insider vorliegen, ging der 57-Jährige ursprünglich in den Fast-Food-Laden, um seiner Frau zu helfen. Die 44-jährige Latoya Gladney arbeitete vor Ort als Managerin des Geschäfts. Wade sollte den Angestellten angeblich Respekt vor ihr einflößen.

Als der Pastor die Filiale betrat, schritt er jedoch dem Anschein nach direkt auf den Koch zu und griff ihn an. "Der Täter betrat den McDonalds in der S Main Street, ging um den Tresen herum, legte seine Hände um den Hals des Opfers und drückte seinen Kopf gegen die Fritteuse", heißt es. Anschließend soll er den Mann mehrmals geschlagen haben, sodass der 34-jährige Kratzer am Hals und eine große Prellung an der Stirn sowie am rechten Auge erlitt.

Der Gläubige beendete erst seine "gewalttätigen Versuche Respekt zu erlangen", als ihn andere Angestellte vom Opfer wegzogen und bis zum Eintreffen der Polizei festhielten.