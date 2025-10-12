Oma (†86) von zwei Hunden zerfleischt: Nachbarin festgenommen

Baxley (USA) - Es ist das grausame Ende eines langen Lebens: Maria Nunez wurde in dieser Woche tot vor ihrem Zuhause im US -Bundesstaat Georgia vorgefunden. Die 86-Jährige war zum Opfer einer brutalen Attacke von zwei Hunden geworden. Wenig später wurde ihre Nachbarin festgenommen.

Zwei Hunde sollen Maria Nunez zerfleischt haben. (Symbolfoto) © 123RF/nikma1953g

Zugetragen hat sich der schreckliche Zwischenfall am Dienstag, dem 7. Oktober. Wie das Appling County Sheriff's Office auf Facebook mitteilte, wurden die Beamten sowie Rettungskräfte gegen 12 Uhr zur Wohnanschrift der Seniorin alarmiert.

Doch vor Ort konnte Nunez nicht mehr geholfen werden: Sie wurde tot vor ihrem Zuhause vorgefunden - ihr Körper war mit mehreren Verletzungen überzogen. Der Leichnam wurde für eine Autopsie in das Georgia Bureau of Investigation Crime Lab gebracht.

Dort stellte sich heraus, dass die Mutter dreier Töchter und Oma von neun Enkeln Opfer einer heftigen Attacke zweier Hunde geworden war! Im Laufe der Ermittlungen konnte schnell herausgefunden werden, welche Tiere hinter dem Angriff stecken. Sie wurden vom Sheriff's Office sichergestellt.

Am Freitag teilte Sheriff Mark Melton schließlich mit, dass es im Zusammenhang mit dem Tod von Nunez eine Festnahme gegeben habe: Misty Ann Branch (53) wurde wegen rücksichtslosem Verhalten und fahrlässiger Tötung angeklagt. Das Sheriff's Office veröffentlichte ein Foto der Angeklagten.