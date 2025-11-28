Nationalgardistin stirbt nach Schüssen in Washington

Eine der beiden in der US-Hauptstadt Washington angeschossenen Nationalgardisten ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump gestorben.

Von Khang Mischke Washington (USA) - Eine der beiden in der US-Hauptstadt Washington angeschossenen Nationalgardisten ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump (79) gestorben.

Rettungskräfte und Polizisten waren in einem abgesperrten Bereich im Einsatz, nachdem zwei Mitglieder der Nationalgarde von Schüssen getroffen wurden. © Mark Schiefelbein/AP/dpa Bei einem abendlichen Gespräch mit online zugeschalteten Angehörigen des US-Militärs sagte der Republikaner, dass die Frau ihren schweren Verletzungen erlegen sei. Der Mann kämpfe weiter um sein Leben, sagte Trump. "Er befindet sich in sehr schlechtem Zustand." Am Mittwoch hatte der 29 Jahre alte mutmaßliche Täter in der Nähe der U-Bahnhaltestelle Farragut West, nur wenige Häuserblöcke vom Weißen Haus entfernt, auf die beiden Nationalgardisten gefeuert und sie lebensgefährlich verletzt. Der Verdächtige - ein Afghane - wurde überwältigt und ist in Gewahrsam. Trump hatte den Angriff als "Akt des Terrors" und den Tatverdächtigen als "Monster" bezeichnet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelte es sich bei den Nationalgardisten um eine 20 Jahre alte Frau und einen 24-Jährigen aus dem US-Bundesstaat West Virginia. USA Trump spricht nach Schüssen auf Nationalgarde von Terrorakt Der Vorfall hatte das Land am Vorabend des amerikanischen Erntedankfestes Thanksgiving schockiert.

Verdächtiger war für Partnerorganisation des US-Militärs tätig

US-Präsident Donald Trump (79) hat den bewaffneten Angriff als "Akt des Terrors" bezeichnet und drastische politische Konsequenzen angekündigt. (Archivbild) © Alex Brandon/AP/dpa Der mutmaßliche Täter reiste US-Medienberichten zufolge 2021 in die USA ein, bekam aber erst 2025 nach Trumps Amtsantritt Asyl gewährt. CIA-Direktor John Ratcliffe sagte "Fox News Digital", dass der Mann in Kandahar für dortige Partnerorganisationen des US-Militärs tätig gewesen sei und dabei auch für die US-Regierung und die CIA gearbeitet habe. Trump sagte, der 29-Jährige sei ungeprüft in die USA gelangt und kritisierte die Einwanderungspolitik seines Landes. "Wir haben eine Menge Probleme mit Afghanen, weil so viele von ihnen hier herkommen", sagte er. Viele von ihnen kämen unkontrolliert ins Land und seien kriminell. Beweise lieferte er nicht. USA Wegen "gestohlener Stimme": Johnny Cashs Nachlass verklagt Coca-Cola Nur wenige Stunden nach den Schüssen auf die Nationalgardisten hatte die Einwanderungsbehörde USCIS bekanntgegeben, die Bearbeitung sämtlicher Einwanderungsanträge afghanischer Staatsangehöriger bis auf weiteres auszusetzen. Auch Green Cards kommen auf den Prüfstand.

Justizministerin fordert Todesstrafe für Angreifer