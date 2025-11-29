Schock an Thanksgiving: Festessen endet in Katastrophe

Amerika - Mit einer rührenden Rede wollte Kat Hovnanian am 27. November ihr Thanksgiving-Festessen eröffnen. Doch genau in diesem Moment krachte der gesamte Tisch, samt dem Essen, in sich zusammen. Den schockierenden und zugleich amüsanten Vorfall teilte Kat auf ihrem Instagram-Account .

Kat hielt eine Festtags-Rede, als sie plötzlich von einem Tisch attackiert wird. © Fotomontage/Instagram/katyahovnanian

Das Missgeschick ereignete sich genau dann, als die Familie ihr aufwendig vorbereitetes Festmahl genießen wollte. Die Tafel war reich gedeckt und die Schüsseln liebevoll arrangiert.

Genau das wurde Kats Verwandtschaft zum Verhängnis. Der Tisch war dem Anschein nach so überladen, dass seine Beine schlichtweg kapitulierten. Ein kurzer Knacks und weg war die Festtafel.

In den ersten Sekunden herrschte eine völlige Schockstarre. Niemand bewegte sich oder sagte ein Wort. Doch kaum war der erste Schreck überwunden, brach die Runde in Gelächter aus.