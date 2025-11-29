Flammendes Ehedrama: Mann zündet nach Streit mit Frau das eigene Haus an

Maryland (USA) - In dieser Ehe scheint der Haussegen ordentlich schief gehangen zu haben. Die Beziehung zu seiner Frau war offenbar so zerrüttet, dass der US-Amerikaner Michael W. (59) Anfang dieser Woche das gemeinsame Haus angezündet hat.

Als die Kameraden der Feuerwehr eintrafen, waberte ihnen bereits Qualm entgegen. Das Haus brannte lichterloh. © Screenshot/Facebook/Gamber & Community Fire Company

Kurz nach 8 Uhr klingelte bei der Feuerwehr von Gamber (Maryland) am Dienstag das Telefon. Eine verzweifelte Frau war in der Leitung und meldete, dass ihr Mann gerade durchdrehen würde und das Haus in die Luft sprengen wolle.

Ein Löschtrupp samt Polizei machte sich auf den Weg. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Haus bereits in Flammen und Bewohner Michael W. in der Einfahrt. Mit den Worten "Ich habe es mit Benzin übergossen und angezündet" soll er das Blaulicht-Kommando begrüßt haben.

Der 59-Jährige wurde festgenommen und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Von seiner Frau fehlte bis dahin noch jede Spur.

Der Polizei erzählte Michael W., dass er getrennt lebt und in einem Wohnmobil in der Einfahrt vor seinem Haus wohnen würde. Bevor er das Feuer gelegt hatte, sei er mit seiner Frau in Streit geraten, habe sie ausgesperrt und schließlich alles in Brand gesteckt.