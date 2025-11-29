Flammendes Ehedrama: Mann zündet nach Streit mit Frau das eigene Haus an
Maryland (USA) - In dieser Ehe scheint der Haussegen ordentlich schief gehangen zu haben. Die Beziehung zu seiner Frau war offenbar so zerrüttet, dass der US-Amerikaner Michael W. (59) Anfang dieser Woche das gemeinsame Haus angezündet hat.
Kurz nach 8 Uhr klingelte bei der Feuerwehr von Gamber (Maryland) am Dienstag das Telefon. Eine verzweifelte Frau war in der Leitung und meldete, dass ihr Mann gerade durchdrehen würde und das Haus in die Luft sprengen wolle.
Ein Löschtrupp samt Polizei machte sich auf den Weg. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Haus bereits in Flammen und Bewohner Michael W. in der Einfahrt. Mit den Worten "Ich habe es mit Benzin übergossen und angezündet" soll er das Blaulicht-Kommando begrüßt haben.
Der 59-Jährige wurde festgenommen und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Von seiner Frau fehlte bis dahin noch jede Spur.
Der Polizei erzählte Michael W., dass er getrennt lebt und in einem Wohnmobil in der Einfahrt vor seinem Haus wohnen würde. Bevor er das Feuer gelegt hatte, sei er mit seiner Frau in Streit geraten, habe sie ausgesperrt und schließlich alles in Brand gesteckt.
Michael W. soll schon einmal versucht haben, das Haus abzufackeln
"Ich schaute aus meinem Fenster und sah, dass es brannte", berichtete ein Nachbar, der zuerst an einen Unfall gedacht habe. "Man glaubt ja nicht, dass der Mann das Feuer gelegt hat", sagte er.
Erste Schätzungen ergaben, dass die Flammen einen Schaden in Höhe von umgerechnet etwa 260.000 Euro angerichtet haben.
"Die Frau hat nicht nur ihr Zuhause verloren, sie hat alles verloren. Ich glaube nicht, dass das Haus wieder aufgebaut wird. Ich denke, es wird komplett abgerissen", sagte eine Nachbarin des zerstrittenen Ehepaars.
Michael W. sitzt inzwischen im Gefängnis. Auf ihn wartet eine Anklage wegen gefährlicher Brandstiftung. Seine Frau überlebte und sagte aus, dass ihr Mann vor zwei Wochen schon einmal versucht haben soll, das Haus anzuzünden.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Gamber & Community Fire Company