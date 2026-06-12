Plötzlich schlug der Hai zu: Marine-Mitarbeiter während Pause schwer verletzt

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Schock an einer US-Marinebasis: Ein Mitarbeiter geht in der Mittagspause schwimmen und wird von einem Hai attackiert.

Von Calvin Schröder

Panama City (Florida/USA) - Was als kurze Abkühlung in der Mittagspause begann, endete in einem dramatischen Überlebenskampf: Ein Mitarbeiter der US-Marine wurde bei einem Haiangriff schwer verletzt und schwebt seitdem in Lebensgefahr.

Der Haiangriff ereignete sich während der Mittagspause des Marine-Mitarbeiters.
Der Haiangriff ereignete sich während der Mittagspause des Marine-Mitarbeiters.  © Screenshot/X/tparon

Der Vorfall ereignete sich am Montagmittag nahe einer Marina auf dem Gelände der Naval Support Activity Panama City Basis im US-Bundesstaat Florida.

Wie People berichtet, wollte der Navy-Mitarbeiter sich während seiner Mittagspause im Wasser abkühlen – dann schlug der Hai zu.

Als Rettungskräfte eintrafen, bot sich ihnen ein schockierendes Bild: Der Mann war offenbar an beiden Armen schwer verletzt worden.

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Er wurde umgehend ins Krankenhaus eingeliefert, wo Ärzte um sein Leben kämpften. Sein Zustand wurde als sehr kritisch eingestuft.

Die Strände stehen jetzt unter Beobachtung

Der Marine-Mitarbeiter befand sich während seines regulären Arbeitstags am Strand. Gemeinsam mit einem Kollegen soll er sich nahe der Freizeitanlage der Basis aufgehalten haben, als der Hai zuschlug.

Der Mann arbeitete offenbar bereits seit vier Jahren am Naval Surface Warfare Center in Panama City. Sein Name wurde bislang nicht veröffentlicht

Nach dem Vorfall wurden sofort Warnflaggen an den Stränden der Region gehisst, um andere Badegäste zu warnen.

Titelfoto: Screenshot/X/tparon

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