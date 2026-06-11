Vierjähriger vergisst Teddy am Flughafen: Als er zurückkommt, traut er seinen Augen nicht

Dallas (USA) - Große Tränen vor dem Abflug, riesiger Jubel bei der Landung! Der vierjährige Patrick verlor kurz vor dem Urlaub seinen geliebten Teddybären am Flughafen in Texas . Doch was die Fluggesellschaft dann tat, rührt im Netz Millionen zu Tränen.

Doch statt lieblos im Müll zu landen, startete für Teddybär Bobby das größte Abenteuer seines Lebens, weil aufmerksame Mitarbeiter von American Airlines den kleinen Ausreißer retteten!

Weil die Zeit drängte und der Flieger nicht wartete, mussten sie ohne den plüschigen Freund abheben. Die Sorge der Eltern war riesig.

Großes Drama kurz vor dem Abflug auf die karibischen Jungferninseln: Beim Boarding bemerkte Familie Webb plötzlich voller Schrecken, dass Patrick seinen geliebten Kuschelbären "Bobby" am Flughafen Dallas-Fort Worth vergessen hatte.

Die Mitarbeiter von "American Airlines" hatten sichtlich Spaß mit dem Teddybären. © picture alliance/dpa/ZUMA Wire | K.C. Alfred

Während Patrick am Strand lag, startete die Airline eine zuckersüße Social-Media-Aktion. In dem Beitrag ist zu sehen, wie der Teddy es sich erst richtig gut gehen lässt und dann kurzerhand mit anpackt.

Fotos zeigen ihn im Gepäckdienst, beim Fahren mit den Transportfahrzeugen über das Rollfeld und er durfte als "neuer Pilot der Stadt" sogar im Cockpit Probe sitzen.

Ein herzlicher Instagram-Post von American Airlines mit einem Video von Bobbys neuer Flughafen-Karriere ging sofort viral: "Weint hier sonst noch jemand oder nur wir? Danke, Bobby, für deine Hilfe am Flughafen. Wir werden dich vermissen", schrieb die Fluggesellschaft unter den Clip.

Als die Familie aus dem Urlaub zurückkehrte, wartete am Flugsteig bereits das gesamte Team und mittendrin natürlich Bobby.

Neben seinem geliebten Teddy bekam der Vierjährige sogar einen eigenen, liebevoll gestalteten Souvenir-Reisepass überreicht, in dem jede einzelne Station der Flughafen-Abenteuer seines Teddys offiziell abgestempelt war.