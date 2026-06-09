Hilfeschreie aus dem Müllwagen: Mann überlebt Horror-Fahrt im Presswerk

Houston (Texas/USA) - Für einen Mann aus Houston im US-Bundesstaat Texas wurde ein Recycling-Container beinahe zur tödlichen Falle. Nachdem er versehentlich in einen Müllwagen gekippt worden war, konnte er nur noch auf eines hoffen: dass ihn jemand hört.

Der Fahrer des Müllwagens hörte plötzlich Schreie aus dem Inneren seines Fahrzeugs. (Symbolfoto) © KAREN BLEIER / AFP

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 29. Mai, wie People berichtet.

Ein Müllwagenfahrer hatte gerade einen Recycling-Container geleert, als er aus dem Inneren seines Fahrzeugs die verzweifelten Rufe eines Mannes vernahm.

Der Eingeschlossene teilte dem Fahrer mit, dass seine Beine verletzt seien. Dieser alarmierte sofort den Notruf.

Wenig später rückten Feuerwehr und Rettungskräfte zum Einsatzort aus. Der Mann war bei Bewusstsein, als die Helfer eintrafen.

Mit einer Drehleiter und einer speziellen Rettungstrage gelang es ihnen, den Verletzten aus dem Müllwagen zu befreien. Anschließend wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann lag zwischen Kartons und anderen Recyclingmaterialien. Nach Angaben der Feuerwehr war genau das sein Glück.

Wäre er zwischen schwerem Hausmüll oder organischen Abfällen eingeklemmt gewesen, hätte die Rettung deutlich schwieriger werden können.