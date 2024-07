Riesige Rauchwolke über Millionenstadt: Kirche lichterloh in Flammen

Dallas (USA) - Großalarm in der Innenstadt der texanischen Metropole Dallas: Eine Kirche ist am Freitagabend bei einem Brand teilweise zerstört worden.

Schon von Weitem ist die Rauchwolke über Dallas' Innenstadt zu sehen. © Guy Wathen/The Dallas Morning News/AP/dpa

Menschen wurden bei dem Brand in dem Gebäudekomplex der First Baptist Dallas Church aus dem 19. Jahrhundert in der Innenstadt nicht verletzt, wie der Lokalsender von CBS im Bundesstaat Texas am späten Freitagabend berichtete.

Die Feuerwehr brachte die Flammen demnach unter Kontrolle, der Komplex stürzte aber teilweise ein. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Während der Löscharbeiten herrschte in der Innenstadt von Dallas Großalarm. Auf Fotos war die Rauchwolke auch aus der Entfernung zu sehen. Nahaufnahmen zeigten einen glutroten Feuerball in dem historischen Gebäudeteil, der Medienberichten zufolge 1890 erbaut wurde.

Die First Baptist Dallas Church selbst wurde demnach 1868 gegründet. Der New York Times zufolge handelt es sich um einen weitläufigen Komplex, der aus mehreren miteinander verbundenen Gebäuden besteht.