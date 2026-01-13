Horror-Flug endet im Wasser: Paraglider überlebt Sturz aus 150 Metern Höhe

Florida (USA) - Sekunden des Schreckens in den Staaten: Ein Paragleiter stürzte aus etwa 150 Metern in den Atlantischen Ozean.

Dank der schnellen Hilfe überlebte der Mann. © Bildmontage: Facebook/Riviera Beach Police Department

Ein entspannter Strandtag endete für die Besucher des Ocean Reef Parks in Riviera Beach in schrecklichen Augenblicken. Ein Gleitschirmflieger wurde von einer Windböe erfasst und kam dadurch ins Taumeln.

Sarah Williamson, Rettungsschwimmerin der Palm Beach County Ocean Rescue, war an diesem Tag im Einsatz, wie sie gegenüber WFLX erzählte.

"Ich habe bemerkt, dass der Paraglider auf eine ungewöhnliche Weise geflogen ist", schilderte sie.

Als ihr die Situation bewusst wurde, zögerte Williamson keine Sekunde, sprintete los und kontaktierte ihren Kollegen John Swendel. "Wir haben uns unsere Rettungsboje und unser Rettungsbrett geschnappt und sind gemeinsam hinausgepaddelt."

Eine Besucherin hielt das Spektakel im Video fest.