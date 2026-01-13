Horror-Flug endet im Wasser: Paraglider überlebt Sturz aus 150 Metern Höhe
Florida (USA) - Sekunden des Schreckens in den Staaten: Ein Paragleiter stürzte aus etwa 150 Metern in den Atlantischen Ozean.
Ein entspannter Strandtag endete für die Besucher des Ocean Reef Parks in Riviera Beach in schrecklichen Augenblicken. Ein Gleitschirmflieger wurde von einer Windböe erfasst und kam dadurch ins Taumeln.
Sarah Williamson, Rettungsschwimmerin der Palm Beach County Ocean Rescue, war an diesem Tag im Einsatz, wie sie gegenüber WFLX erzählte.
"Ich habe bemerkt, dass der Paraglider auf eine ungewöhnliche Weise geflogen ist", schilderte sie.
Als ihr die Situation bewusst wurde, zögerte Williamson keine Sekunde, sprintete los und kontaktierte ihren Kollegen John Swendel. "Wir haben uns unsere Rettungsboje und unser Rettungsbrett geschnappt und sind gemeinsam hinausgepaddelt."
Eine Besucherin hielt das Spektakel im Video fest.
Etwa 150 Meter stürzte der Paragleiter in die Tiefe und überlebte wie durch ein Wunder. "150 Meter Sturz zu überleben ist eine unglaubliche Leistung", betonte die Helferin.
Ein großes Lob sprach sie auch an einen Taucher aus, der das Geschehen aus der Nähe mitbekam. "Er konnte unter Wasser gehen und den Mann befreien, während wir ihn sicherten."
Der Mann kam mit nur leichten Verletzungen aus dem Wasser, stand jedoch unter Schock.
Williamson appellierte, dass man sich immer in der Nähe von Rettungsschwimmern aufhalten solle, egal ob beim Schwimmen oder anderen Wassersportaktivitäten.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Riviera Beach Police Department