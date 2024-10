Horror-Haus: Säugling durch über 50 Rattenbisse verletzt - Vater verurteilt!

David S. vernachlässigte seinen Säugling, der fast verstorben wäre. © Facebook/Vanderburgh County Prosecutor's Office

Über das Urteil berichteten US-Medien, unter anderem "Fox 59". Bereits zuvor teilte die Staatsanwaltschaft von Vanderburgh County mit, dass David S. am 11. September 2024 in drei Fällen der Vernachlässigung und Gefährdung seines Kindes für schuldig befunden wurde.

Am 13. September 2023 rief der Vater von seinem Haus den Notruf und meldete, dass er seinen Sohn blutüberströmt in seiner Wiege gefunden habe. Das damals sechs Monate alte Baby wurde in einer Blutlache mit über 50 Bissen am Körper, darunter im Gesicht und an den Extremitäten, gefunden. An allen Fingern fehlte Fleisch und seine Fingerspitzenknochen lagen frei. Laut einem Mediziner wäre der Junge fast an Blutverlust verstorben.

Dem Jugendamt war die Familie bereits bekannt und stufte den Zustand des Hauses als bedenklich ein. Drei Kinder im Haus wurden bereits vor dem Vorfall mit dem Säugling von Ratten gebissen, hieß es vonseiten der Staatsanwälte.