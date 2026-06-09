09.06.2026 10:02 Horror statt Wackelzahn: Schock-Diagnose verändert das Leben von Emmy (8)

Was wie ein harmloser Wackelzahn wirkte, wurde für die achtjährige Emmy zu einem Albtraum. Ärzte entdeckten einen bösartigen Tumor und mussten schnell handeln.

Von Benjamin Schön

New Hampshire (USA) - Diese Diagnose veränderte das Leben der kleinen Emmy (8) für immer! Weil sich ihre unteren Zähne plötzlich seltsam anfühlten, brachte Mutter Rachel ihre Tochter zum Zahnarzt. Was wie ein harmloser Wackelzahn wirkte, entpuppte sich als seltener Albtraum: Ärzte mussten dem Mädchen den gesamten linken Kieferknochen entfernen!

Der erste Besuch beim Zahnarzt war eigentlich nur eine Routine-Kontrolle. © Tiktok: nhmama781 Auf TikTok dokumentiert Mutter Rachel Bourque seither den dramatischen Überlebenskampf ihrer Tochter und rührt damit Millionen Menschen zu Tränen. Alles begann im Mai 2022 mit einem leichten Druckgefühl im Mund der Achtjährigen. Niemand ahnte Böses, selbst der Zahnarzt vermutete zunächst nur eine harmlose Entzündung. Doch die Biopsie brachte die bittere Wahrheit ans Licht: In Emmys Mund wucherte ein sogenanntes Odontogenes Myxom – ein extrem seltener, aggressiver Tumor.

Wochenlang durfte das tapfere Mädchen nur Flüssignahrung zu sich nehmen. © Tiktok: nhmama781

Mutter Rachel war stets an der Seite ihrer Tochter und beschreibt sie als tapferstes Mädchen, das sie kennt. © Tiktok: nhmama781

Das Gesicht der Achtjährigen muss komplett neu aufgebaut werden