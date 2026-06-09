Horror statt Wackelzahn: Schock-Diagnose verändert das Leben von Emmy (8)
New Hampshire (USA) - Diese Diagnose veränderte das Leben der kleinen Emmy (8) für immer! Weil sich ihre unteren Zähne plötzlich seltsam anfühlten, brachte Mutter Rachel ihre Tochter zum Zahnarzt. Was wie ein harmloser Wackelzahn wirkte, entpuppte sich als seltener Albtraum: Ärzte mussten dem Mädchen den gesamten linken Kieferknochen entfernen!
Auf TikTok dokumentiert Mutter Rachel Bourque seither den dramatischen Überlebenskampf ihrer Tochter und rührt damit Millionen Menschen zu Tränen.
Alles begann im Mai 2022 mit einem leichten Druckgefühl im Mund der Achtjährigen. Niemand ahnte Böses, selbst der Zahnarzt vermutete zunächst nur eine harmlose Entzündung.
Doch die Biopsie brachte die bittere Wahrheit ans Licht: In Emmys Mund wucherte ein sogenanntes Odontogenes Myxom – ein extrem seltener, aggressiver Tumor.
Das Gesicht der Achtjährigen muss komplett neu aufgebaut werden
Das Tückische an diesem Tumor: Das Gewebe ist weich wie Wackelpudding und zerfällt bei jeder Berührung. Bleibt auch nur eine einzige Zelle zurück, wächst der Tumor sofort nach. Den Ärzten am renommierten "Boston Children's Hospital" blieb keine Wahl. Sie mussten radikal operieren.
In einem jahrelangen, brutalen OP-Marathon entfernten die Chirurgen nicht nur den Tumor und die Zähne, sondern sägten den kompletten linken Unterkiefer heraus.
Danach bauten die Ärzte Emmys Gesicht in mühevoller Kleinarbeit komplett neu auf – unter anderem mit Spenderknochen einer Leiche und Knochensubstanz aus ihrer eigenen Hüfte.
Heute ist Emmy 12 Jahre alt und hat das Schlimmste überstanden. Ein Prototyp-Gebiss, das auf implantierten Titanstiften im rekonstruierten Kiefer festgeschraubt ist, schenkt ihr das Lächeln zurück.
Auch wenn die Angst vor einem Rückfall bei den jährlichen Kontrollscans bleibt, feiert die Familie auf TikTok jeden Meilenstein auf dem Weg zurück in ein normales Teenager-Leben.
Titelfoto: Bildmontage: Tiktok: nhmama781