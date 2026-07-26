Heldentod kurz nach dem Heiratsantrag: Polizist opfert sein Leben für Verlobte

Rogers (Arkansas/USA) - Es sollte der Beginn eines gemeinsamen Lebens werden. Am Morgen machte der Polizeibeamte Fred Marsh (24) seiner Freundin Hailey Lummus einen Heiratsantrag - sie sagte Ja. Wenige Stunden später verlor der junge Mann bei einem dramatischen Rettungsversuch auf dem Elk River im US-Bundesstaat Missouri sein Leben.

Wegen der starken Strömung schaffte es die junge Frau nicht, zu ihrem Kajak zurückzukehren. (Symbolfoto) © 123rf/ russell102

Gemeinsam mit Freunden verbrachte das Paar den Tag auf dem Wasser. Nach Angaben von Sheryl Padgett, Haileys Mutter, ging die frisch Verlobte ins Wasser, schaffte es aber aufgrund der starken Strömung nicht, zu ihrem Kajak zurückzukehren.

Zunächst eilte ein weiterer Polizeibeamter zu Hilfe. Als Fred Marsh bemerkte, dass seine große Liebe in Lebensgefahr schwebte, sprang auch er sofort ins Wasser, wie 40/29 News berichtet.

Die Frau konnte schließlich in Richtung eines Kanus gebracht werden. Doch Marsh selbst wurde von der Strömung erfasst.

Trotz verzweifelter Rettungsversuche der Gruppe und weiterer Menschen am Fluss ging der 24-Jährige unter und tauchte nicht mehr auf.

"Er sah die Liebe seines Lebens in Not und wollte seinem Freund helfen und das tun, was ein guter Mensch tun würde", so die Mutter der Verlobten.

Nach drei gemeinsamen Jahren wollten die beiden ihre Zukunft miteinander aufbauen. Für die Mutter der jungen Frau war der Polizist längst Teil der Familie. Obwohl die Hochzeit nun nie stattfinden wird, werde er für immer ihr Sohn bleiben.