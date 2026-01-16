Eingeklemmt in Chemikalien-Mischer: Familienvater tot

Arizona (USA) - Horror-Unfall auf der Arbeit: Ein Mann lag mehrere Stunden eingeklemmt in einem Chemikalien-Mischer und erlag Tage später seinen Verletzungen.

Jose Fernando Partida (†57) starb Tage nach seinem schweren Unfall. © Bildmontage: gofundme/Brenda Negrete

Jose Fernando Partida (†57) arbeitete in dem US-Unternehmen Gowan Milling LLC, das sich auf die industrielle Lohnfertigung und Verarbeitung von Chemikalien spezialisiert. Am 4. Januar kam es an jenem Ort zu einem schrecklichen Arbeitsunfall, so die New York Post.

Jose und sein Kollege waren dabei, einen Industriechemikalien-Mischer von innen zu reinigen, als dieser versehentlich angeschaltet wurde. Während sich der eine Mitarbeiter rechtzeitig retten konnte, wurde der 57-Jährige eingeklemmt. Der Strom wurde umgehend abgeschaltet.

"Das Traurige ist, dass er währenddessen (...) um Hilfe bettelte", erzählte Omar, Joses Sohn, gegenüber dem Portal Arizona's Family.

Auch wenn die Rettungskräfte direkt nach dem Vorfall alarmiert wurden, dauerte die Befreiung des zweifachen Familienvaters ganze fünf Stunden lang. Aufgrund der gefährlichen Chemikalien musste ein Gefahrstoffteam anrücken.

Bei dem Unfall zog sich Jose Prellungen am ganzen Körper zu und brach sich ein Bein, ein Arm und mehrere Rippen.