Ihr Essen verzauberte die Gaumen, ihr Lächeln die Zuschauer: Koch-Ikone Anne Burrell ist tot

New York City (USA) - Sie war eine der bekanntesten Gesichter des amerikanischen Fernsehens und verwandelte in ihrer eigenen Sendung Imbisse zu noblen Restaurants. Jetzt ist die beliebte Star-Köchin Anne Burrell (†55) viel zu früh verstorben.

Anne Burrell (†55) wurde nicht nur von ihren Fans vor den Bildschirmen geliebt. Auch von ihren Freunden wurde die 55-Jährige wegen ihrer liebevollen Art angehimmelt. © Fotomontage: Andy Kropa/Invision via AP/dpa, Screenshot: instagram.com/chefanneburrell

Das US-amerikanische "People-Magazin" berichtete zuerst über das abrupte Ableben der dreifachen Mutter.

Am Dienstagmorgen wurde Burrells lebloser Körper gegen 7.40 Uhr (Ortszeit) in ihrem New Yorker Appartement gefunden. Die herbeigeeilten Notärzte konnten nichts mehr tun, außer das Ableben der 55-Jährigen festzustellen. Woran die Fernseh-Ikone starb, ist noch nicht bekannt, jedoch hofft man, dass eine Obduktion Gewissheit über die Todesursache liefern kann.

"Anne war eine geliebte Ehefrau, Schwester, Tochter, Stiefmutter und Freundin - ihr Lächeln erhellte jeden Raum, den sie ihn betrat", schrieb ihre Familie in einer Nachrede.

Anne machte sich einen Namen als begnadete Köchin, die sich vor allem auf die italienische Küche spezialisiert hatte.

Bereits im Jahr 2005 feierte sie ihr Fernsehdebüt, als sie in der Rolle der Souschefin - was so viel wie die Stellvertreterin des Chefkochs ist - in der amerikanischen Kult-Serie "Iron Chef America" auftrat.