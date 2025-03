Ihre Cola schmeckte plötzlich komisch: Als Frau den Grund erfährt, ruft sie sofort die Polizei

Milwaukee (Wisconsin/USA) - Wenn der Konflikt am Arbeitsplatz eskaliert: Eine Frau aus den USA wurde stutzig, als ihre Cola plötzlich komisch schmeckte. Was sie dank einer versteckten Kamera herausfand, schockierte sie zutiefst.

Erst als sie eine versteckte Kamera in ihrem Büro platzierte, erfuhr die Geschädigte die Wahrheit. © Milwaukee County District Attorney's Office

Es ist an Hinterhältigkeit kaum noch zu überbieten. Seit Wochen stellte die Frau einen merkwürdigen chemischen Geschmack in ihrer Cola fest. Als sie dann auch noch sehr krank wurde, stellte die Geschädigte Nachforschungen auf eigene Faust an, berichtet der Sender Fox 6.

Die namentlich nicht bekannte Frau platzierte eine versteckte Kamera im Büro unter ihrem Computer-Monitor und wartete ab. Als sie sich das Video anschaute, musste sie tief schlucken. Sie musste sehen, wie ihr Kollege Joseph an ihren Platz kam, eine braune Tube auspackte und über ihrer offenen Cola-Dose ausdrückte. Der Kollege, der sich immer so freundlich gab, wollte sie offenbar vergiften.

Nach dem Schreck ging die Frau aus dem Büro, sprach eine Polizeistreife an und erzählte, was ihr der Mann antun wollte.

Joseph Ross (34) wurde von der Polizei befragt. An seinem Arbeitsplatz fand die Polizei - eingewickelt in einen Gummihandschuh - eine Tube Sekundenkleber der Marke Gorilla Glue.