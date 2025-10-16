Jugendlicher behauptet, er wurde entführt - Polizei entdeckt die bizarre Wahrheit

Dunnellon (Florida/USA) - Diese Geschichte klingt wie aus einem Film: Der 17-jährige Caden Speight aus dem US-Bundestaat Florida verschwand am 25. September plötzlich. Zuvor hatte er seiner Familie panische Nachrichten geschickt, in denen er behauptete, entführt worden zu sein. Ermittler fanden wenig später heraus, was wirklich dahintersteckte.

Der 17-jährige Caden Speight behauptete, er sei von "vier hispanischen Männern" entführt worden. © Screenshot/Facebook/Marion County Sheriff's Office

Am 25. September verschwand der Teenager, weil er angeblich in einem Van entführt, wie die New York Post berichtet.

In seiner Heimatstadt Dunnellon, nördlich von Tampa, fand die Polizei wenig später seinen verlassenen Truck - mit einem Einschussloch in der Windschutzscheibe und Blutspuren im Dreck.

Für die Familie begann ein Albtraum: Caden hatte ihnen panische SMS geschickt, in denen er behauptete, von "vier lateinamerikanischen Männern in einem hellen Van" verschleppt worden zu sein.

Die Behörden starteten eine Großfahndung, schickten Helikopter in die Luft und lösten sogar eine AMBER-Alarmmeldung aus - ein Notfallprotokoll für vermisste Kinder. Doch bald kamen Zweifel auf.