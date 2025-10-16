Jugendlicher behauptet, er wurde entführt - Polizei entdeckt die bizarre Wahrheit
Dunnellon (Florida/USA) - Diese Geschichte klingt wie aus einem Film: Der 17-jährige Caden Speight aus dem US-Bundestaat Florida verschwand am 25. September plötzlich. Zuvor hatte er seiner Familie panische Nachrichten geschickt, in denen er behauptete, entführt worden zu sein. Ermittler fanden wenig später heraus, was wirklich dahintersteckte.
Am 25. September verschwand der Teenager, weil er angeblich in einem Van entführt, wie die New York Post berichtet.
In seiner Heimatstadt Dunnellon, nördlich von Tampa, fand die Polizei wenig später seinen verlassenen Truck - mit einem Einschussloch in der Windschutzscheibe und Blutspuren im Dreck.
Für die Familie begann ein Albtraum: Caden hatte ihnen panische SMS geschickt, in denen er behauptete, von "vier lateinamerikanischen Männern in einem hellen Van" verschleppt worden zu sein.
Die Behörden starteten eine Großfahndung, schickten Helikopter in die Luft und lösten sogar eine AMBER-Alarmmeldung aus - ein Notfallprotokoll für vermisste Kinder. Doch bald kamen Zweifel auf.
17-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft
Ein Zeuge berichtete, er habe den vermeintlich entführten Jugendlichen auf einem Fahrrad vom Tatort wegfahren sehen. Ermittler fanden außerdem heraus, dass Caden kurz vor seinem Verschwinden eine Campingausrüstung bei Walmart gekauft hatte - offenbar, um unterzutauchen.
Noch bizarrer: Auf seinem Laptop entdeckten Polizisten Suchanfragen an ChatGPT über Themen wie "Wie kann ich Blut sammeln, ohne Schmerzen zu verursachen?" und "Mexikanische Kartelle".
Drei Tage später tauchte Caden wieder auf - verletzt, mit einem gebrochenen Oberschenkelknochen durch eine selbst zugefügte Schusswunde, aber lebend. Die Polizei war fassungslos.
"Wir haben zwar Spuren eines einzigen Schusses an der Stelle gefunden, an der Caden seinen Truck zurückgelassen hat. Seine Behauptungen, er sei angeschossen und entführt worden, konnten jedoch schnell widerlegt werden", erklärte das Sheriff's Office von Marion County. Jetzt sitzt der 17-Jährige in Untersuchungshaft.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Facebook/Marion County Sheriff's Office