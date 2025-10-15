Plötzlich brennt der Teppich: Verspielter Hund sorgt für Beinahe-Katastrophe

Chapel Hill (North Carolina/USA) – Ein gewöhnlicher Nachmittag verwandelte sich für die Familie Sasser aus Chapel Hill im US-Bundesstaat North Carolina in einen echten Schreckmoment - und der Schuldige war ausgerechnet ihr Hund Colton!

Dank des Teppichmaterials breitete sich der Brand nicht schlagartig aus. © Montage: Screenshot/Facebook/Chapel Hill Fire Department

Der verspielte Vierbeiner hatte an einem batteriebetriebenen Gerät geknabbert und damit beinahe einen fatalen Hausbrand verursacht, wie WRAL berichtet.

Glück im Unglück: Die Familie war zwar nicht zu Hause, aber in der Nähe. Sie reagierten schnell, der Brand konnte sich kaum ausbreiten.



"Zum Glück hat sich die Sache dank des Teppichs und weil wir so schnell zu Hause waren, ziemlich schnell gelegt", so David Sasser.

Lithium-Ionen-Batterien, wie sie in Smartphones oder Spielzeugen stecken, sind in den letzten Jahren zu einem wachsenden Brandrisiko geworden.

Robert Zoldos, Chef der Feuerwehr von Durham in North Carolina betont:

"Was uns als Feuerwehr wirklich Sorgen macht, ist, wie die Batterien am Ende ihres Lebens entsorgt werden. Wenn das nicht richtig passiert, kann es sehr gefährlich werden."