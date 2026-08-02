Junge (†1) stirbt in fast 50 Grad heißem Auto - Mordvorwurf gegen Mutter

Lawrenceville (USA) - Schreckliche Tragödie in den USA : Im US-Bundesstaat Georgia ist ein einjähriges Kind in einem überhitzten Auto ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die Mutter des Jungen.

Das Kleinkind war neun Stunden lang in dem Hitze-Auto eingesperrt. (Symbolbild) © 123RF/nickolya

Die Frau war am Mittwoch (29. Juli) zur Arbeit in einem Krankenhaus gegangen und hatte ihren Sohn in dem geparkten Wagen zurückgelassen.

Wie das US-Magazin "People" berichtet, soll die 29-Jährige ihre beiden älteren Kinder zuvor in der Kita abgeliefert haben und anschließend weiter zur Arbeit gefahren sein.

Als sie gegen 7 Uhr morgens an der Klinik ausgestiegen sei, habe sie vergessen, dass ihr einjähriger Sohn noch angeschnallt auf der Rückbank saß.

Erst rund neun Stunden später, gegen 16 Uhr am Nachmittag, bemerkte ein Krankenhausmitarbeiter den regungslosen Jungen in dem verschlossenen Auto und schlug sofort Alarm.

Doch für den Einjährigen kam jede Hilfe zu spät. Mehrere Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, das Kind war bereits verstorben.