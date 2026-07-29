Teenager versucht seinen jüngeren Bruder vor einem Blitzeinschlag zu bewahren und stirbt

Colorado (USA) - Es sollte ein schöner Ausflug unter Freunden werden und endete in einem Desaster: Während einer Wanderung mehrerer Jugendlicher auf den Berg Mount Blue Sky im US -Bundesstaat Colorado wurden zwei Brüder von einem Blitz getroffen - nur einer überlebte.

Levi Strobel (†15) versuchte mit seinem kleinen Bruder und mehreren Freunden den Mount Blue Sky zu besteigen - jedoch ohne Erfolg. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Clear Creek County Sheriff's Office

"Am 26. Juli 2026 gingen bei den Sicherheitsbehörden von Clear Creek County Meldungen über einen Blitzeinschlag ein, bei dem [...] möglicherweise eine Person verletzt worden war", berichtete die zuständige Polizei auf Facebook.

Neben zahlreichen Einsatzkräften der Feuerwehr rückten auch etliche Helfer der Bergwacht an.

Noch vor Eintreffen der Beamten erhielt das Police Department einen erneuten Notruf: Eine weitere Person sei auf dem Berg schwer verletzt worden. "Nach ihrem Eintreffen am Unfallort begannen die Ranger [...] umgehend mit lebensrettenden Maßnahmen bei einem männlichen Verunglückten."

Trotz aller Bemühungen erlag der 15-jährige Levi Strobel noch am Unfallort seinen Verletzungen. Sein jüngerer Bruder wurde per Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik in Denver geflogen.

"Die Brüder waren gemeinsam als Teil einer fünfköpfigen Gruppe unterwegs."