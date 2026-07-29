Teenager versucht seinen jüngeren Bruder vor einem Blitzeinschlag zu bewahren und stirbt

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Während einer Wanderung mehrerer Jugendlicher auf den Berg Mount Blue Sky (Colorado/USA) wurden zwei Brüder von einem Blitz getroffen - nur einer überlebte.

Von Jennifer Schneider

Colorado (USA) - Es sollte ein schöner Ausflug unter Freunden werden und endete in einem Desaster: Während einer Wanderung mehrerer Jugendlicher auf den Berg Mount Blue Sky im US-Bundesstaat Colorado wurden zwei Brüder von einem Blitz getroffen - nur einer überlebte.

Levi Strobel (†15) versuchte mit seinem kleinen Bruder und mehreren Freunden den Mount Blue Sky zu besteigen - jedoch ohne Erfolg.
Levi Strobel (†15) versuchte mit seinem kleinen Bruder und mehreren Freunden den Mount Blue Sky zu besteigen - jedoch ohne Erfolg.  © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Clear Creek County Sheriff's Office

"Am 26. Juli 2026 gingen bei den Sicherheitsbehörden von Clear Creek County Meldungen über einen Blitzeinschlag ein, bei dem [...] möglicherweise eine Person verletzt worden war", berichtete die zuständige Polizei auf Facebook.

Neben zahlreichen Einsatzkräften der Feuerwehr rückten auch etliche Helfer der Bergwacht an.

Noch vor Eintreffen der Beamten erhielt das Police Department einen erneuten Notruf: Eine weitere Person sei auf dem Berg schwer verletzt worden. "Nach ihrem Eintreffen am Unfallort begannen die Ranger [...] umgehend mit lebensrettenden Maßnahmen bei einem männlichen Verunglückten."

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Trotz aller Bemühungen erlag der 15-jährige Levi Strobel noch am Unfallort seinen Verletzungen. Sein jüngerer Bruder wurde per Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik in Denver geflogen.

"Die Brüder waren gemeinsam als Teil einer fünfköpfigen Gruppe unterwegs."

Familie trauert um Levi: "Wir werden seine tiefe Zuneigung zu seinen Lieben nie vergessen"

Der 15-Jährige und seine jüngere Begleitung wurden während ihrer Wanderung von einem Blitz getroffen. (Symbolfoto)
Der 15-Jährige und seine jüngere Begleitung wurden während ihrer Wanderung von einem Blitz getroffen. (Symbolfoto)  © Silas Stein/dpa

Wie die Familie der beiden Teenager dem Sheriff Büro mitteilte, habe der Jugendliche vor seinem Ableben mehr als heldenhaft gehandelt.

"In seinen letzten Augenblicken zeigte Levi den Mut und die Selbstlosigkeit, die sein Leben prägten, indem er versuchte, seinen jüngeren Bruder zu beschützen, der mit ihm am Berg war."

Der Verstorbene sei ein tapferer und liebevoller Bruder gewesen. "Wir werden seine tiefe Zuneigung zu seinen Lieben nie vergessen", hieß es weiter.

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Wie es um seinen Bruder im Krankenhaus steht, ist derzeit nicht bekannt.

Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Facebook/Clear Creek County Sheriff's Office

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