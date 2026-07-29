Zehnjähriger droht, in Mega-Welle zu ertrinken: Was dann passiert, sorgt für Gänsehaut

Santa Cruz (Kalifornien/USA) - Ein Rettungseinsatz an einem Strand im US -Bundesstaat Kalifornien sorgte in den vergangenen Tagen für ordentlich Aufsehen: Während eines extrem starken Wellengangs in Santa Cruz entdeckte der 16-jährige Rettungsschwimmer Ryder ein erschöpftes Kind (10) im Wasser, welches zu ertrinken drohte. Ohne zu zögern, eilte er dem Jungen zu Hilfe.

Der Rettungsschwimmer Ryder (16) zog einen zehnjährigen Jungen aus dem Wasser. © Screenshot/Instagram/santacruznow

Wie die gemeinnützige Organisation "Santa Cruz State Lifeguard Association" auf Instagram mitteilte, ereignete sich das Unglück am Montag am Seabright State Beach. "Ich sah, wie der Rettungsschwimmer einfach ins Wasser rannte und hineinsprang", berichtete der Augenzeuge Scott Vander Dussen gegenüber ABC7.

Demnach sei das zehnjährige Kind während eines "normalen" Wellenganges ins Meer abgetaucht und habe dort seelenruhig gespielt. Kurz darauf habe Ryder in der Ferne eine meterhohe Welle wahrgenommen und sei gleich in die Richtung des Jungen geeilt.

"Leider wurde dieser Junge von den Ereignissen überwältigt und in kürzester Zeit mitgerissen", betonte Vander Dussen im Gespräch mit NBC Bay Area. Der Augenzeuge hielt die Aktion mit seinem Smartphone fest.

In der Aufnahme ist zu sehen, wie Ryder ins Wasser rennt. Bei dem hilflosen Kind angekommen, umklammert der 16-Jährige den Jungen mit einem festen Griff. Trotz der Wucht der ankommenden Riesen-Welle lässt er ihn nicht los.

Kurz nach seinem Eingreifen eilten noch ein Rettungsschwimmer und weitere Badegäste an den Ort des Geschehens. Die Rettungsschwimmer zogen den Zehnjährigen aus dem Gewässer und retteten so sein Leben.