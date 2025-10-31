Aus dem Koma erwacht: 22-Jähriger enthüllt Schreckliches und stirbt kurz darauf

Florida (USA) - Wochenlang kämpfte ein junger Mann (†22) in Florida nach einem Autounfall ums Überleben. Als er endlich aus dem Koma erwachte, machte er eine schockierende Enthüllung und starb wenig später.

Daniel Waterman (†22) erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. © Facebook/Screenshot/Justice For Daniel Waterman

Wie Flaglerlive berichtet, wurden Daniel Waterman und seine schwangere Freundin Leigha Mumby (24) am 9. Februar 2025 schwer verletzt, als ihr Fahrzeug plötzlich von der Straße abkam und gegen einen Baum krachte.

Der 22-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, zu denen auch Brüche zweier Halswirbel gehörten. Er lag zudem bis zum 15. Mai im Koma und konnte erst danach eine Aussage bei der Polizei machen.

Weil er aufgrund seiner Verletzungen nicht sprechen konnte, sollen die Beamten ihm Berichten zufolge Buchstaben auf einer Tafel gezeigt haben, und er gab über Laute an, welche Buchstaben er für Wörter verwenden wollte.

Dabei enthüllte er erschütternde Details zum Geschehen.