Aus dem Koma erwacht: 22-Jähriger enthüllt Schreckliches und stirbt kurz darauf
Florida (USA) - Wochenlang kämpfte ein junger Mann (†22) in Florida nach einem Autounfall ums Überleben. Als er endlich aus dem Koma erwachte, machte er eine schockierende Enthüllung und starb wenig später.
Wie Flaglerlive berichtet, wurden Daniel Waterman und seine schwangere Freundin Leigha Mumby (24) am 9. Februar 2025 schwer verletzt, als ihr Fahrzeug plötzlich von der Straße abkam und gegen einen Baum krachte.
Der 22-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, zu denen auch Brüche zweier Halswirbel gehörten. Er lag zudem bis zum 15. Mai im Koma und konnte erst danach eine Aussage bei der Polizei machen.
Weil er aufgrund seiner Verletzungen nicht sprechen konnte, sollen die Beamten ihm Berichten zufolge Buchstaben auf einer Tafel gezeigt haben, und er gab über Laute an, welche Buchstaben er für Wörter verwenden wollte.
Dabei enthüllte er erschütternde Details zum Geschehen.
Daniel starb an einer Lungenentzündung
Er offenbarte demnach, dass Leigha den Autounfall absichtlich verursacht habe. Zuvor soll es zu einem Streit wegen ihrer Schwangerschaft gekommen sein, bei dem sich beide beschimpften. Die 24-Jährige war zudem eifersüchtig, weil Daniel mit einer anderen Frau chattete.
Daraufhin soll sie gesagt haben: "Mir ist egal, was passiert, du bekommst, was du verdienst" - und sei gegen den Baum gefahren. Im Juli wurde die 24-Jährige deswegen angeklagt.
Am 8. Oktober erlag Daniel einer Lungenentzündung, woraufhin Leigha Mumby sich nun zusätzlich wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr verantworten muss.
Watermans Familie gibt an, dass es Daniels letzter Wunsch gewesen sei, das Sorgerecht für das Kind, das Leigha zur Welt gebracht hat, zu erhalten. Deshalb wollen sie alles tun, um das kleine Mädchen zu sich zu holen.
Die 24-Jährige ist momentan gegen Kaution auf freiem Fuß. Ihr nächster Gerichtstermin ist für den 19. November angesetzt.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Tiffany Waterman, Facebook/Screenshot/Justice For Daniel Waterman