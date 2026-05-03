Kaffe für 8 Euro: Starbucks-Boss verteidigt Wucherpreis als "erschwingliches Premium-Erlebnis"

USA - Schnell einen Kaffee auf dem Weg zur Arbeit oder draußen in der Mittagspause. Für die meisten Menschen ist das schwarze Gold ein Muss. Gut, dass Coffeeshop-Ketten wie Starbucks uns unterwegs versorgen. Dass die Kaffeepreise des US-amerikanischen Unternehmens inzwischen durch die Decke gehen, scheint CEO Brian Niccol (51) nicht anzuheben. Im Gegenteil - Niccol verteidigte zuletzt die Preise und erntet dafür jede Menge Spott.

Für Starbucks-Chef Brian Niccol (51) sind 8 Euro für einen Kaffee legitim. © EUGENE GOLOGURSKY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

In dem Podcast des Wall Street Journals "What's News AM" wurde der Starbucks-CEO auf die heftigen Preise angesprochen. Schließlich sind 9 Dollar (umgerechnet knapp 8 Euro) für einen Kaffee nichts, was sich ein Normalsterblicher jeden Tag leisten kann. Niccol sieht das anders.

Er verkaufte den Starbucks-Kaffee als "erschwingliches Premium-Erlebnis", für das Kunden gern bereit wären, mehr zu zahlen.

Noch dazu würden Kunden aller Einkommensklassen bereitwillig mehr Geld ausgeben, um mit den Baristas "einen schönen Moment der Verbundenheit" zu erleben oder sich einen "tollen Platz" in einer der Filialen zu sichern.

Sein Team hätte beobachtet, dass für einige Leute ein 9-Dollar-Kaffee tatsächlich ein Luxus ist. Andere wiederum empfinden den Preis als erschwinglich. "Sie sagen sich: 'Es kostet weniger als 10 Dollar und ich bekomme ein echtes Premium-Erlebnis'", erklärte Niccol weiter.