Kamala Harris: Stieftochter empfiehlt Drogen gegen chronische Schmerzen!

USA - Die Stieftochter von Kamala Harris (59), Ella Emhoff (25), fordert Ketamin und "kürzere Arbeitstage" in der Schmerztherapie.

Ella Emhoff spricht über Ketamin in der Schmerztherapie. © Screenshot/Instagram/@ellaemhoff

Ella gab diese Woche auf ihrem Instagram-Account bekannt, dass sie mit einer Wirbelsäulenerkrankung aufgewachsen sei, die zu einem "Buckel" geführt habe und schlug vor, das umstrittene Medikament Ketamin zur Schmerzbehandlung einzusetzen.

Ketamin ist ein Medikament mit halluzinogenen Nebenwirkungen. Gerade wegen seiner Nebenwirkungen wird Ketamin auch als Rauschmittel missbraucht. Es macht abhängig und kann bei Missbrauch zum Tod führen.

Die Stieftochter von Harris äußerte diese Empfehlung in einem von mehreren Instagram-Posts in dieser Woche, in denen sie auch enthüllte, dass sie die meiste Zeit ihres Lebens unter "schrecklichen chronischen Rückenschmerzen" gelitten habe.

In dem Post, der inzwischen nicht mehr online ist, aber der New York Post vorliegt, schrieb sie: "Ich war den größten Teil meiner Jugend bei Ärzten und Physiotherapeuten, wurde am unteren Rücken operiert, bin gewachsen und leide jetzt unter chronischen Schmerzen".